В комиссариате Москвы назвали востребованные специальности при мобилизации

21 сентября 2022 г. президент РФ Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в стране. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что мобилизация коснется 300 000 запасников. В первую очередь мобилизуют тех, кто уже отслужил, имеет военно-учетную специальность, а также боевой опыт. Перед отправкой в зону специальной военной операции мобилизованные должны будут пройти дополнительную военную подготовку.