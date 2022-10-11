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В комиссариате Москвы назвали востребованные специальности при мобилизации

Ведомости

В ходе проведения частичной мобилизации в Москве при наборе граждан с военно-учетными специальностями наиболее востребованными являются мотострелки, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя военного комиссара столицы полковника Максима Локтева.

«В Москве набираются граждане с военно-учетными специальностями, которые необходимы для эффективной реализации задач частичной мобилизации, в основном это мотострелки», — сказал Максим Локтев.

Специалисты мотострелковых, береговых войск ВМФ, ракетных войск и артиллерии, железнодорожных и инженерных подразделений, связисты входят в список самых популярных военных профессий.

21 сентября 2022 г. президент РФ Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в стране. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что мобилизация коснется 300 000 запасников. В первую очередь мобилизуют тех, кто уже отслужил, имеет военно-учетную специальность, а также боевой опыт. Перед отправкой в зону специальной военной операции мобилизованные должны будут пройти дополнительную военную подготовку.

На прошлой неделе Шойгу сообщил, что уже более 200 000 мобилизованных прибыли в Вооруженные силы РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных