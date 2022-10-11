В комиссариате Москвы назвали востребованные специальности при мобилизации
В ходе проведения частичной мобилизации в Москве при наборе граждан с военно-учетными специальностями наиболее востребованными являются мотострелки, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя военного комиссара столицы полковника Максима Локтева.
«В Москве набираются граждане с военно-учетными специальностями, которые необходимы для эффективной реализации задач частичной мобилизации, в основном это мотострелки», — сказал Максим Локтев.
Специалисты мотострелковых, береговых войск ВМФ, ракетных войск и артиллерии, железнодорожных и инженерных подразделений, связисты входят в список самых популярных военных профессий.
21 сентября 2022 г. президент РФ Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в стране. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что мобилизация коснется 300 000 запасников. В первую очередь мобилизуют тех, кто уже отслужил, имеет военно-учетную специальность, а также боевой опыт. Перед отправкой в зону специальной военной операции мобилизованные должны будут пройти дополнительную военную подготовку.
На прошлой неделе Шойгу сообщил, что уже более 200 000 мобилизованных прибыли в Вооруженные силы РФ.
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