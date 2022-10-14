СМИ: ректор РАНХиГС Мау перестал быть фигурантом уголовного дела о мошенничестве
В отношении ректора РАНХиГС Владимира Мау было прекратили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом пишет РБК со ссылкой на два источника, близких к учебному заведению. Источник агентства «РИА Новости» также подтвердил эту информацию.
Собеседник РБК отметил, что Мау перестал быть фигурантом дела в среду или четверг. Более точной информацией он не располагает, также источнику неизвестны основания, по которым было прекращено преследование в отношении ректора. По словам собеседника, Мау ежедневно появляется в академии.
При этом адвокат ректора Алексей Дудник заявил, что пока что не может прокомментировать эту информацию.
Владимира Мау подозревали в причастности к мошенничеству в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК) по делу экс-замглавы Минпросвещения Марины Раковой и директора Института общественных наук РАНХиГС, ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинки») Сергея Зуева. В начале августа ректору РАНХиГС заменили домашний арест на подписку о невыезде. Позже Мау вернулся к работе в академии.
Ракову арестовали 7 октября 2021 г. по делу о хищении более 50 млн руб., которые были выделены «Фонду новых форм развития образования» на реализацию национального проекта «Учитель года». Позднее в этом деле обнаружили еще один эпизод, в декабре ей предъявили обвинение в крупном мошенничестве на 9 млн руб., связанном с фиктивным трудоустройством 12 сотрудников Минпросвещения в РАНХиГС в период с 2018 г. по 2020 г.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса