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СМИ: ректор РАНХиГС Мау перестал быть фигурантом уголовного дела о мошенничестве

Ведомости

В отношении ректора РАНХиГС Владимира Мау было прекратили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом пишет РБК со ссылкой на два источника, близких к учебному заведению. Источник агентства «РИА Новости» также подтвердил эту информацию.

Собеседник РБК отметил, что Мау перестал быть фигурантом дела в среду или четверг. Более точной информацией он не располагает, также источнику неизвестны основания, по которым было прекращено преследование в отношении ректора. По словам собеседника, Мау ежедневно появляется в академии. 

При этом адвокат ректора Алексей Дудник заявил, что пока что не может прокомментировать эту информацию. 

Владимира Мау подозревали в причастности к мошенничеству в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК) по делу экс-замглавы Минпросвещения Марины Раковой и директора Института общественных наук РАНХиГС, ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинки») Сергея Зуева. В начале августа ректору РАНХиГС заменили домашний арест на подписку о невыезде. Позже Мау вернулся к работе в академии. 

Ракову арестовали 7 октября 2021 г. по делу о хищении более 50 млн руб., которые были выделены «Фонду новых форм развития образования» на реализацию национального проекта «Учитель года». Позднее в этом деле обнаружили еще один эпизод, в декабре ей предъявили обвинение в крупном мошенничестве на 9 млн руб., связанном с фиктивным трудоустройством 12 сотрудников Минпросвещения в РАНХиГС в период с 2018 г. по 2020 г. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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