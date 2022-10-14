СМИ: ректор РАНХиГС Мау перестал быть фигурантом уголовного дела о мошенничестве

Ракову арестовали 7 октября 2021 г. по делу о хищении более 50 млн руб., которые были выделены «Фонду новых форм развития образования» на реализацию национального проекта «Учитель года». Позднее в этом деле обнаружили еще один эпизод, в декабре ей предъявили обвинение в крупном мошенничестве на 9 млн руб., связанном с фиктивным трудоустройством 12 сотрудников Минпросвещения в РАНХиГС в период с 2018 г. по 2020 г.