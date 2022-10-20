«Коммерсантъ»: банки начали возвращать мобилизованных сотрудников
Мобилизованные сотрудники банков начали возвращаться домой после поступления в военкоматы списков на их бронь от частичной мобилизации, сообщает «Коммерсантъ».
Как сообщил источник газеты на финансовом рынке, в военкоматы, наконец, начали поступать списки, составленные Банком России на основе заявок банков и отосланные в Министерство обороны страны. Другой источник «Коммерсанта» также подтвердил, что списки сотрудников банков на бронь поступили в военкоматы на прошлой неделе: 13 октября в краевые, 16 октября в местные.
О том, что Банк России сформировал списки сотрудников финансовых организаций для брони от частичной мобилизации, писали «Ведомости» 19 октября.
«Есть уже случаи, когда представители банка приезжали в военкомат, призвавший их сотрудника, с документами, подтверждающими, что тот находится в списке на бронь, и его возвращали, кого-то прямо с эшелона снимали»,— сообщил источник «Коммерсанта».
По данным «Коммерсанта», сформированные списки регулятор отправил в Минобороны уже 30 сентября. Отмечается, что те списки сотрудников, которые попали в финальный документ ЦБ, в военкоматах либо принимали с неохотой, либо не принимали вовсе, ссылаясь на необходимость подтверждения от Генштаба.
29 сентября ЦБ приступил к формированию списка сотрудников банков, которые имеют право на отсрочку от воинской службы в рамках частичной мобилизации. Причем регулятор должен был получить эти списки 28 сентября. Данный запрос от Центробанка получили около 100 кредитных организаций. Всего было заявлено два основных условия для включения сотрудника в список: он должен обладать дипломом о высшем образовании и выполнять критически значимую работу.
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