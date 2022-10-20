Газета
Общество

«Коммерсантъ»: банки начали возвращать мобилизованных сотрудников

Ведомости

Мобилизованные сотрудники банков начали возвращаться домой после поступления в военкоматы списков на их бронь от частичной мобилизации, сообщает «Коммерсантъ».

Как сообщил источник газеты на финансовом рынке, в военкоматы, наконец, начали поступать списки, составленные Банком России на основе заявок банков и отосланные в Министерство обороны страны. Другой источник «Коммерсанта» также подтвердил, что списки сотрудников банков на бронь поступили в военкоматы на прошлой неделе: 13 октября в краевые, 16 октября в местные.

О том, что Банк России сформировал списки сотрудников финансовых организаций для брони от частичной мобилизации, писали «Ведомости» 19 октября.

«Есть уже случаи, когда представители банка приезжали в военкомат, призвавший их сотрудника, с документами, подтверждающими, что тот находится в списке на бронь, и его возвращали, кого-то прямо с эшелона снимали»,— сообщил источник «Коммерсанта».

Ранее по теме: Центробанк отправил в Минобороны списки сотрудников финорганизаций для брони

По данным «Коммерсанта», сформированные списки регулятор отправил в Минобороны уже 30 сентября. Отмечается, что те списки сотрудников, которые попали в финальный документ ЦБ, в военкоматах либо принимали с неохотой, либо не принимали вовсе, ссылаясь на необходимость подтверждения от Генштаба.

29 сентября ЦБ приступил к формированию списка сотрудников банков, которые имеют право на отсрочку от воинской службы в рамках частичной мобилизации. Причем регулятор должен был получить эти списки 28 сентября. Данный запрос от Центробанка получили около 100 кредитных организаций. Всего было заявлено два основных условия для включения сотрудника в список: он должен обладать дипломом о высшем образовании и выполнять критически значимую работу.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных