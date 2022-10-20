«Коммерсантъ»: банки начали возвращать мобилизованных сотрудников

29 сентября ЦБ приступил к формированию списка сотрудников банков, которые имеют право на отсрочку от воинской службы в рамках частичной мобилизации. Причем регулятор должен был получить эти списки 28 сентября. Данный запрос от Центробанка получили около 100 кредитных организаций. Всего было заявлено два основных условия для включения сотрудника в список: он должен обладать дипломом о высшем образовании и выполнять критически значимую работу.