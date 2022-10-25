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Общество

Выпускникам специалитета хотят разрешать поступать в магистратуру на бюджет

Ведомости

Минобрнауки России готовит законопроект, который позволит выпускникам специалитета на конкурсной основе поступить в магистратуру на бюджет по родственному направлению, сообщил замглавы департамента государственной политики в сфере высшего образования ведомства Алексей Левченко, передает ТАСС.

«Сегодня Минобрнауки разрабатывается законопроект, который позволит лицам, имеющим высшее образование, специалитет, на конкурсной основе бесплатно получить высшее образование по родственной магистратуре по приоритетным направлениям экономики», – сказал он.

Левченко добавил, что Минобрнауки намерено сохранить двухуровневую систему из бакалавриата и магистратуры по ряду направлений, в том числе по гуманитарным и экономическим. Это, по его мнению, позволит России продолжить сотрудничать с дружественными странами в культурной, торговой и туристической сферах, а иностранным студентам – обучаться в российских вузах.

В конце мая 2022 г. стало известно, что Минобрнауки займется разработкой собственной системы образования, чтобы отказаться от Болонской. Глава министерства Валерий Фальков заявил, что к Болонской системе следует относиться как «к прожитому этапу». Позже министр уточнил, что планируется сохранить множество элементов существующей сейчас многоуровневой системы. В частности, сохранятся все формы высшего образования, которые существуют сейчас.

В августе Фальков отмечал, что сроки обучения в магистратуре по некоторым специальностям могут сократить до одного года. Такая потребность есть, по его словам, по инженерным и IT-магистратурам.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных