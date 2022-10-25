Выпускникам специалитета хотят разрешать поступать в магистратуру на бюджет
Минобрнауки России готовит законопроект, который позволит выпускникам специалитета на конкурсной основе поступить в магистратуру на бюджет по родственному направлению, сообщил замглавы департамента государственной политики в сфере высшего образования ведомства Алексей Левченко, передает ТАСС.
«Сегодня Минобрнауки разрабатывается законопроект, который позволит лицам, имеющим высшее образование, специалитет, на конкурсной основе бесплатно получить высшее образование по родственной магистратуре по приоритетным направлениям экономики», – сказал он.
Левченко добавил, что Минобрнауки намерено сохранить двухуровневую систему из бакалавриата и магистратуры по ряду направлений, в том числе по гуманитарным и экономическим. Это, по его мнению, позволит России продолжить сотрудничать с дружественными странами в культурной, торговой и туристической сферах, а иностранным студентам – обучаться в российских вузах.
В конце мая 2022 г. стало известно, что Минобрнауки займется разработкой собственной системы образования, чтобы отказаться от Болонской. Глава министерства Валерий Фальков заявил, что к Болонской системе следует относиться как «к прожитому этапу». Позже министр уточнил, что планируется сохранить множество элементов существующей сейчас многоуровневой системы. В частности, сохранятся все формы высшего образования, которые существуют сейчас.
В августе Фальков отмечал, что сроки обучения в магистратуре по некоторым специальностям могут сократить до одного года. Такая потребность есть, по его словам, по инженерным и IT-магистратурам.
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