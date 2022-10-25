Выпускникам специалитета хотят разрешать поступать в магистратуру на бюджет

Левченко добавил, что Минобрнауки намерено сохранить двухуровневую систему из бакалавриата и магистратуры по ряду направлений, в том числе по гуманитарным и экономическим. Это, по его мнению, позволит России продолжить сотрудничать с дружественными странами в культурной, торговой и туристической сферах, а иностранным студентам – обучаться в российских вузах.