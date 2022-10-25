На «Госуслугах» запустили сервисы для доноров крови и костного мозга
На портале «Госуслуги» запустили сервисы для доноров крови и костного мозга, сообщается на сайте Минцифры.
«Теперь в разделе «Здоровье» на «Госуслугах» доступна информация о донорстве крови и костного мозга. Те, кто сдает кровь, смогут увидеть историю совершенных донаций, узнать результаты анализов крови по каждой из них, скачать справку для оформления оплачиваемого дня отдыха», – говорится в сообщении.
В скором времени будет добавлена функция дистанционной записи на донорство крови, добавили там.
Для потенциальных доноров костного мозга на портале добавили форму для подачи заявления на включение в федеральный регистр. Для этого нужно выбрать рекрутинговый центр на карте и дождаться от него обратной связи.
Как ранее писали «Ведомости», к донорству крови положительно относятся 92% россиян в возрасте от 16 до 23 лет, следует из результатов совместного исследования НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента департамента здравоохранения Москвы и ассоциации DonorSearch. При этом актуальными донорами являются только 9% опрошенных – т. е. последний раз они проходили процедуру в 2021–2022 гг., столько же перешло в разряд неактуальных (последнюю донацию совершали до 2020 г.).
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