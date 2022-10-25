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Общество

На «Госуслугах» запустили сервисы для доноров крови и костного мозга

Ведомости

На портале «Госуслуги» запустили сервисы для доноров крови и костного мозга, сообщается на сайте Минцифры.

«Теперь в разделе «Здоровье» на «Госуслугах» доступна информация о донорстве крови и костного мозга. Те, кто сдает кровь, смогут увидеть историю совершенных донаций, узнать результаты анализов крови по каждой из них, скачать справку для оформления оплачиваемого дня отдыха», – говорится в сообщении.

В скором времени будет добавлена функция дистанционной записи на донорство крови, добавили там.

Для потенциальных доноров костного мозга на портале добавили форму для подачи заявления на включение в федеральный регистр. Для этого нужно выбрать рекрутинговый центр на карте и дождаться от него обратной связи.

Как ранее писали «Ведомости», к донорству крови положительно относятся 92% россиян в возрасте от 16 до 23 лет, следует из результатов совместного исследования НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента департамента здравоохранения Москвы и ассоциации DonorSearch. При этом актуальными донорами являются только 9% опрошенных – т. е. последний раз они проходили процедуру в 2021–2022 гг., столько же перешло в разряд неактуальных (последнюю донацию совершали до 2020 г.).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных