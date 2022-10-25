На «Госуслугах» запустили сервисы для доноров крови и костного мозга

Как ранее писали «Ведомости», к донорству крови положительно относятся 92% россиян в возрасте от 16 до 23 лет, следует из результатов совместного исследования НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента департамента здравоохранения Москвы и ассоциации DonorSearch. При этом актуальными донорами являются только 9% опрошенных – т. е. последний раз они проходили процедуру в 2021–2022 гг., столько же перешло в разряд неактуальных (последнюю донацию совершали до 2020 г.).