Пожар в цеху по производству радиаторов в Волгограде потушили

В результате возгорания погиб один человек, еще двое госпитализированы с ожогами различной степени тяжести. В связи с инцидентом прокуратура начала проверку, в том числе в части обеспечения безопасности условий труда на производстве. Доследственную проверку организовало также и следственное управление СКР по Волгоградской области.