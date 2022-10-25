Пожар в цеху по производству радиаторов в Волгограде потушили
Возгорание в цеху по производству радиаторов в Волгограде удалось ликвидировать, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.
«Ликвидация в 18:00», – сказали там.
Сообщение о возгорании на заводе в Красноармейском районе Волгограда поступило в МЧС сегодня в 13:32 по московскому времени. Пожар произошел в цехе по производству радиаторов. Сообщается, что загорелась алюминиевая пыль в вытяжной трубе.
В результате возгорания погиб один человек, еще двое госпитализированы с ожогами различной степени тяжести. В связи с инцидентом прокуратура начала проверку, в том числе в части обеспечения безопасности условий труда на производстве. Доследственную проверку организовало также и следственное управление СКР по Волгоградской области.
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