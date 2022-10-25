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Пожар в цеху по производству радиаторов в Волгограде потушили

Ведомости

Возгорание в цеху по производству радиаторов в Волгограде удалось ликвидировать, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.

«Ликвидация в 18:00», – сказали там.

Сообщение о возгорании на заводе в Красноармейском районе Волгограда поступило в МЧС сегодня в 13:32 по московскому времени. Пожар произошел в цехе по производству радиаторов. Сообщается, что загорелась алюминиевая пыль в вытяжной трубе.

В результате возгорания погиб один человек, еще двое госпитализированы с ожогами различной степени тяжести. В связи с инцидентом прокуратура начала проверку, в том числе в части обеспечения безопасности условий труда на производстве. Доследственную проверку организовало также и следственное управление СКР по Волгоградской области.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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