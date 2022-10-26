Движение грузового транспорта по Крымскому мосту запустят не ранее 1 декабря
Движение грузового транспорта по автомобильной части Крымского моста будет открыто не ранее 1 декабря 2022 г., сообщает Минтранс. Перевозка грузовиков в Крым сейчас осуществляется через паромную переправу.
«В настоящее время для перемещения через Керченский пролив для грузового автотранспорта доступно 3 варианта маршрутов: по альтернативному наземному автодорожному пути, через Керченскую паромную переправу, с перегрузкой на железнодорожный транспорт», — отметили в министерстве.
В связи с долгим ожиданием для погрузки на паромы по маршруту «Порт Кавказ – порт Керчь» в первую очередь для перевозки передаются скоропортящиеся товары, социально-значимые продовольственные и непродовольственные грузы, фармацевтическая продукция.
Остальные виды грузов могут доставляться по альтернативному автодорожному пути от Таганрога (Ростовская обл.) до Джанкоя (Республика Крым), а также через перегрузку на железнодорожный транспорт.
Утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля. После этого загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, который следовал в направлении Крыма.
В результате частично обрушились автомобильные пролеты моста, погибли несколько человек — пассажиры легкового автомобиля, который оказался рядом с грузовиком. СК РФ возбудил уголовное дело в связи с происшествием. Российское руководство обвинило Украину в организации теракта на мосту.
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