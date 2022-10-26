Движение грузового транспорта по Крымскому мосту запустят не ранее 1 декабря

В результате частично обрушились автомобильные пролеты моста, погибли несколько человек — пассажиры легкового автомобиля, который оказался рядом с грузовиком. СК РФ возбудил уголовное дело в связи с происшествием. Российское руководство обвинило Украину в организации теракта на мосту.