Хуснуллин рассказал о ходе восстановления Крымского моста
Весь запланированный объем металлоконструкций, необходимый для реконструкции Крымского моста, поставлен, в ближайшее время на объект будут привлечены дополнительные строительные ресурсы, об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин, передает пресс-служба правительства.
«Мы поставили весь запланированный объем металлоконструкций, необходимых для восстановительных работ. 1218 т металлоконструкций в рекордные сроки были изготовлены и доставлены, и уже идет сборка пролетных строений на площадке укрупнения», — сказал он, отметив, что строительные ресурсы будут привлечены в ближайшее время.
Хуснуллин также отметил, что к настоящему моменту большая часть поврежденных пролетов моста была демонтирована, работы ведутся круглосуточно — в две смены. Сейчас движение легковых машин осуществляется в штатном режиме, но только по левой части моста. Все автомобили досматривают, добавил Хуснуллин.
8 октября на Крымском мосту произошел взрыв. Около 6:00 мск на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова подорвался грузовик. Также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. В результате частично обрушились автомобильные пролеты моста, погибли четыре человека.
На следующий день было запущено движение по двум полосам моста. Кроме того, через Керченский пролив открыли паромную переправу. 13 октября Минтранс сообщил о запуске нового маршрута в Крым через недавно присоединенные территории. Сухопутный маршрут идет через города Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Его длина составляет 387 км.
12 октября ФСБ и СК России сообщили о 12 подозреваемых по делу о теракте на Крымском мосту. В ФСБ рассказали, что восемь из них уже задержаны. Организатором теракта является глава военной разведки Украины Кирилл Буданов, считают в спецслужбе.
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