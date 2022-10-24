Хуснуллин рассказал о ходе восстановления Крымского моста

«Мы поставили весь запланированный объем металлоконструкций, необходимых для восстановительных работ. 1218 т металлоконструкций в рекордные сроки были изготовлены и доставлены, и уже идет сборка пролетных строений на площадке укрупнения», — сказал он, отметив, что строительные ресурсы будут привлечены в ближайшее время.