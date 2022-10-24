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Хуснуллин рассказал о ходе восстановления Крымского моста

Ведомости

Весь запланированный объем металлоконструкций, необходимый для реконструкции Крымского моста, поставлен, в ближайшее время на объект будут привлечены дополнительные строительные ресурсы, об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин, передает пресс-служба правительства. 

«Мы поставили весь запланированный объем металлоконструкций, необходимых для восстановительных работ. 1218 т металлоконструкций в рекордные сроки были изготовлены и доставлены, и уже идет сборка пролетных строений на площадке укрупнения», — сказал он, отметив, что строительные ресурсы будут привлечены в ближайшее время.

Хуснуллин также отметил, что к настоящему моменту большая часть поврежденных пролетов моста была демонтирована, работы ведутся круглосуточно — в две смены. Сейчас движение легковых машин осуществляется в штатном режиме, но только по левой части моста. Все автомобили досматривают, добавил Хуснуллин. 

Минтранс сообщил о начале работы шестого парома на переправе в Крым

8 октября на Крымском мосту произошел взрыв. Около 6:00 мск на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова подорвался грузовик. Также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. В результате частично обрушились автомобильные пролеты моста, погибли четыре человека. 

На следующий день было запущено движение по двум полосам моста. Кроме того, через Керченский пролив открыли паромную переправу. 13 октября Минтранс сообщил о запуске нового маршрута в Крым через недавно присоединенные территории. Сухопутный маршрут идет через города Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Его длина составляет 387 км.

12 октября ФСБ и СК России сообщили о 12 подозреваемых по делу о теракте на Крымском мосту. В ФСБ рассказали, что восемь из них уже задержаны. Организатором теракта является глава военной разведки Украины Кирилл Буданов, считают в спецслужбе. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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