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Общество

Минтранс сообщил о начале работы шестого парома на переправе в Крым

Ведомости

В ночь на 23 октября на Керченскую паромную переправу вышел шестой паром –железнодорожный «Конро Трейдер», сообщила пресс-служба Минтранса России. В ходе первого рейса из терминала «Рыбный порт» в Керчи в порт «Кавказ» перевезено 32 железнодорожных вагона.

По данным ведомства, с 9 октября, когда после подрыва Крымского моста была запущена паромная переправа, пролив в обе стороны пересекли 18 340 пассажиров, 8 316 единиц автотранспорта и партия вагонов. Шесть паромов выполнили 230 рейсов. Минтранс также сегодня предупредил об ухудшении погодных условий, однако пока они не препятствуют суходоходству.

8 октября на Крымском мосту произошел взрыв. Около 6 часов утра по московскому времени на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова подорвался грузовик. Также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова.

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В результате частично обрушились автомобильные пролеты моста, погибли четыре человека. На следующий день было запущено движение по двум полосам моста. Кроме того, через Керченский пролив открыли паромную переправу. 13 октября Минтранс сообщил о запуске нового маршрута в Крым через недавно присоединенные территории. Сухопутный маршрут идет через города Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Его длина составляет 387 км.

Поврежденные пролеты Крымского моста будут демонтированы до конца декабря, заявил ранее вице-премьер Марат Хуснуллин во время выступления в Госдуме. По его словам, грузовой транспорт до 40 т уже может проезжать по мосту.

Президент России Владимир Путин обвинил в теракте на Крымском мосту спецслужбы Украины. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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