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Минтранс рассказал о работе паромной переправы в Крым

Ведомости

Паромная переправа в Крым, организованная после обрушения автомобильных пролетов Крымского моста, работает стабильно. Паром «Керченский 2» совершил к утру 9 октября три рейса, сообщил Минтранс РФ в своем Telegram-канале. 

«Паром «Керченский 2» с грузовыми автомобилями на борту отправился из п. Крым в 1:52. Он доставил в порт Кавказ 16 грузовых автомобилей и 25 пассажиров. В порту Кавказ на паром загружены 13 автомобилей и 14 пассажиров, которые в 05:05 доставлены в п. Крым», — говорится в сообщении.

Третий рейс паром совершил в 5:50, он взял на борт 10 автомобилей и 39 пассажиров. 

Ранее Минтранс сообщал, что два автомобильных парома общей вместимостью до 50 автопоездов, в том числе паром «Керченский 2», начнут работу не позднее утра воскресенья. Еще три железнодорожных парома прибудут с 12 октября, а 15 октября ожидается прибытие двух паромов вместимостью 45 и 50 вагонов. 

Ранее по теме: Подрыв на Крымском мосту: к чему привело ЧП

К вечеру 8 октября после ремонтно-восстановительных работ было восстановлено железнодорожное сообщение по Крымскому мосту, сообщало ведомство.

8 октября около 6 часов утра по московскому времени на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, сообщил Национальный антитеррористический комитет. В результате произошло возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. Частично обрушились автомобильные пролеты моста. В Минтрансе России приступили к оценке повреждений, требуемых объемов и сроков восстановительных работ.

Повреждения на мосту не носят тяжелого характера, мост будет оперативно восстановлен, заявил спикер парламента Крыма Владимир Константинов. По его словам, в инциденте виновата украинская сторона.

Президент Владимир Путин распорядился создать правительственную комиссию в связи с ЧП, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с происшествием. Премьер-министр России Михаил Мишустин в связи с ЧП на Крымском мосту создал правительственную комиссию, ее возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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