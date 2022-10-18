Поврежденные пролеты Крымского моста демонтируют
Поврежденные пролеты Крымского моста будут демонтированы до конца декабря, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин во время выступления в Госдуме. По его словам, грузовой транспорт до 40 тонн уже может проезжать по мосту.
«Мы левую автополосу укрепили, запустили (движение) в двухполосном исполнении, уже не реверсивно. И сегодня могут грузовые машины до 40 тонн проезжать», — сказал Хуснуллин (цитата по «РИА Новости»). По его словам, легковые автомобили и автобусы уже беспрепятственно ездят по мосту, очередей нет.
Накануне пресс-служба Минтранса сообщила, что по Крымскому мосту возобновилось движение автобусов. Уточнялось, что движение пустили утром 17 октября. Ранее автобусы направлялись на паромную переправу.
8 октября на Крымском мосту произошел взрыв. Около 6 часов утра по московскому времени на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова подорвался грузовик. Также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова.
В результате частично обрушились автомобильные пролеты моста, погибли четыре человека. На следующий день было запущено движение по двум полосам моста. Кроме того, через Керченский пролив открыли паромную переправу. 13 октября Минтранс сообщил о запуске нового маршрута в Крым через недавно присоединенные территории. Сухопутный маршрут идет через города Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Его длина составляет 387 км.
Президент России Владимир Путин обвинил в теракте на Крымском мосту спецслужбы Украины. 12 октября ФСБ России сообщила, что организатором теракта является глава военной разведки Украины Кирилл Буданов. Ведомство выяснило, что взрывное устройство замаскировали в рулоны с пленкой. По данным ФСБ, сначала его доставили из Одессы в болгарский город Русе, а позже отправили в Россию через Грузию и Армению.
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