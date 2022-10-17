По Крымскому мосту пустили автобусы
По Крымскому мосту возобновилось движение автобусов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтранса РФ.
«Теперь для пассажирских перевозок по Крымскому мосту помимо проезда на легковом транспорте, на пригородных поездах и поездах дальнего следования, стали доступны поездки на автобусах», — говорится в сообщении.
Уточняется, что движение пустили утром 17 октября. Ранее автобусы направлялись на паромную переправу.
Автобусное движение по Крымскому мосту было приостановлено 8 октября — после произошедшего взрыва. Около 6 часов утра по московскому времени на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова подорвался грузовик. Также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова.
В результате частично обрушились автомобильные пролеты моста, погибли четыре человека. На следующий день было запущено движение по двум полосам моста. Кроме того, через Керченский пролив открыли паромную переправу. 13 октября Минтранс сообщил о запуске нового маршрута в Крым через недавно присоединенные территории. Сухопутный маршрут идет через города Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Его длина составляет 387 км.
Президент России Владимир Путин обвинил в теракте на Крымском мосту спецслужбы Украины. 12 октября ФСБ России сообщила, что организатором теракта является глава военной разведки Украины Кирилл Буданов. Ведомство выяснило, что взрывное устройство замаскировали в рулоны с пленкой. По данным ФСБ, сначала его доставили из Одессы в болгарский город Русе, а позже отправили в Россию через Грузию и Армению.
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