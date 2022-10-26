Глава СЖР оценил идею введения военной цензуры на всей территории РФ

«У нас сейчас возник аналог ГКО (Государственного комитета обороны во время Великой отечественной войны. – "Ведомости"), а именно – Координационный совет [при правительстве] по всему, что касается специальной военной операции. Мне кажется, в рамках него должно возникнуть Росинформбюро, которое, наконец, станет единым голосом государства. Все говорят вразнобой. Может быть, даже не очень противоречат друг другу, но разное. Так нельзя», – цитирует Ашманова ТАСС.