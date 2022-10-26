В новых регионах России создадут должности детских омбудсменов

На вопрос «Ведомостей», сколько еще детей ожидают усыновления, уполномоченный ответила, что речь пока идет о 1 000 человек на территории Донецкой народной республики. «Все это будет работать в рамках российского законодательства. Все желающие приемные родители в установленном порядке смогут взять детей к себе в семью. Единственное, в чем мы можем поспособствовать, – это организация встречи, или, например, [можем] привезти детей, потому что там неспокойная ситуация и не каждая семья сможет доехать [познакомиться с ребенком]», — отметила она.