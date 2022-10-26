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Общество

В новых регионах России создадут должности детских омбудсменов

Ведомости

В новых регионах России начнет действовать институт детских омбудсменов, заявила уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова. Для этого должны быть созданы правовые основы.

«Если в ЛНР такая должность [раньше] была, то в остальных регионах — нет», — пояснила она. По словам омбудсмена, первое собеседование на позицию нового уполномоченного в ЛНР состоялось успешно.

Сейчас «активно ведется работа» по устройству детей-сирот Донбасса в приемные семьи из различных российских регионов, рассказала Львова-Белова на пресс-конференции по итогам первого года своей работы: «Президент обозначил, что все должно пройти без проволочек. Мы приложили все усилия, проделали много межведомственной работы, и вот почти 350 детей-сирот в 16 регионах России обрели семью».

На вопрос «Ведомостей», сколько еще детей ожидают усыновления, уполномоченный ответила, что речь пока идет о 1 000 человек на территории Донецкой народной республики. «Все это будет работать в рамках российского законодательства. Все желающие приемные родители в установленном порядке смогут взять детей к себе в семью. Единственное, в чем мы можем поспособствовать, – это организация встречи, или, например, [можем] привезти детей, потому что там неспокойная ситуация и не каждая семья сможет доехать [познакомиться с ребенком]», — отметила она.

Также уполномоченный рассказала о планах работы на новых российских территориях. По ее мнению, этап экстренной помощи «здесь и сейчас» подходит к концу, можно начинать работу в долгосрочной перспективе. «Сейчас мы формируем команду, которая проведет аудит действующей системы, медицинских и образовательных учреждений для того, чтобы синхронизировать это с тем, что есть в России», — сообщила омбудсмен.

Мария Львова-Белова была назначена на должность уполномоченного по правам ребенка в России указом президента Владимира Путина в 2021 г. У нее пять биологических и пять усыновленных детей. Еще 13 детей находятся под ее опекой.

Президент РФ Владимир Путин заявлял 1 июня, что Россия обеспечит детей-сирот из Донбасса всеми мерами социальной поддержки – медицинской помощью, хорошим образованием и востребованной специальностью. «И, конечно, поможем детям, которые потеряли близких, обрести такие же любящие, дружные, щедрые семьи», — говорил он на встрече с многодетными семьями, награжденными орденом «Родительская слава».

30 мая президент подписал указ, который определяет упрощенный порядок получения российского гражданства для детей-сирот и недееспособных лиц из Донбасса и с Украины. В соответствии с ним с заявлениями о приеме в российское гражданство вправе обратиться опекун или попечитель ребенка, являющийся гражданином РФ, ЛНР, ДНР или Украины. Это правило также распространяется на руководителей организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, руководителей учреждений, оказывающих образовательные или медицинские и социальные услуги.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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