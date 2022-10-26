Депутат Госдумы от Калмыкии Башанкаев добровольно мобилизовался
Депутат Госдумы России, зампредседателя комитета по охране здоровья Бадма Башанкаев добровольно отправился в зону специальной военной операции, сообщил в своем Telegram-канале глава Калмыкии Бату Хасиков.
«Сегодня он, как настоящий мужчина, патриот и медик, принял решение добровольно мобилизоваться в ряды российской армии, чтобы оказывать медицинскую помощь нашим военнослужащим», — написал Хасиков.
С момента объявления частичной мобилизации в России ряд депутатов от разных регионов изъявили желание отправиться в зону спецоперации. К примеру, о своем решении пополнить войсковые подразделения в зоне боевых действий ранее заявляли депутаты от фракции «Единая Россия» Александр Бородай, Виталий Милонов, Олег Голиков, Сергей Сокол и др.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в стране. Призыв коснется 300 000 россиян, которые состоят в запасе, и прежде всего тех, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
После этого спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил обсудить вопрос об участии в спецоперации на Украине тех депутатов и сотрудников аппарата ГД, которые могли бы быть востребованы. Согласно российскому законодательству, депутаты Госдумы и члены Совфеда имеют отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации.