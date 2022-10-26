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Депутат Госдумы от Калмыкии Башанкаев добровольно мобилизовался

Ведомости

Депутат Госдумы России, зампредседателя комитета по охране здоровья Бадма Башанкаев добровольно отправился в зону специальной военной операции, сообщил в своем Telegram-канале глава Калмыкии Бату Хасиков.

«Сегодня он, как настоящий мужчина, патриот и медик, принял решение добровольно мобилизоваться в ряды российской армии, чтобы оказывать медицинскую помощь нашим военнослужащим», — написал Хасиков.

С момента объявления частичной мобилизации в России ряд депутатов от разных регионов изъявили желание отправиться в зону спецоперации. К примеру, о своем решении пополнить войсковые подразделения в зоне боевых действий ранее заявляли депутаты от фракции «Единая Россия» Александр Бородай, Виталий Милонов, Олег Голиков, Сергей Сокол и др.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в стране. Призыв коснется 300 000 россиян, которые состоят в запасе, и прежде всего тех, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. 

После этого спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил обсудить вопрос об участии в спецоперации на Украине тех депутатов и сотрудников аппарата ГД, которые могли бы быть востребованы. Согласно российскому законодательству, депутаты Госдумы и члены Совфеда имеют отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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