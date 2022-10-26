В Совфеде сообщили о плановых учениях ФСО в центре Москвы
Возле здания Совета Федерации, расположенного на Большой Дмитровке в центре Москвы, проходят плановые учения Федеральной службы охраны (ФСО), сообщила пресс-служба Совфеда в своем Telegram-канале.
«Сообщаем, что сегодня, 26 октября, у комплекса зданий Совета Федерации на Большой Дмитровке проводятся плановые учения Федеральной службы охраны», — следует из сообщения.
19 октября президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами Совета безопасности сообщил о подписании указа о введении повышенного уровня готовности в регионах ЦФО и ЮФО. В соответствии с этим руководители регионов наделяются полномочиями по усилению охраны общественного порядка и обеспечению общественной безопасности.
Позже мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что какие-либо ограничения в столице в связи с введением повышенного уровня готовности вводить не планируется.
«Во исполнение этих указов мы примем необходимые меры по повышению безопасности гражданских объектов и объектов жизнеобеспечения. При этом должен сказать, что в настоящее время никаких мер, ограничивающих обычный ритм жизни города, не вводится», — заявил столичный градоначальник.