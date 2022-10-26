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В Совфеде сообщили о плановых учениях ФСО в центре Москвы

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Возле здания Совета Федерации, расположенного на Большой Дмитровке в центре Москвы, проходят плановые учения Федеральной службы охраны (ФСО), сообщила пресс-служба Совфеда в своем Telegram-канале.

«Сообщаем, что сегодня, 26 октября, у комплекса зданий Совета Федерации на Большой Дмитровке проводятся плановые учения Федеральной службы охраны», — следует из сообщения.

19 октября президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами Совета безопасности сообщил о подписании указа о введении повышенного уровня готовности в регионах ЦФО и ЮФО. В соответствии с этим руководители регионов наделяются полномочиями по усилению охраны общественного порядка и обеспечению общественной безопасности.

Позже мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что какие-либо ограничения в столице в связи с введением повышенного уровня готовности вводить не планируется.

«Во исполнение этих указов мы примем необходимые меры по повышению безопасности гражданских объектов и объектов жизнеобеспечения. При этом должен сказать, что в настоящее время никаких мер, ограничивающих обычный ритм жизни города, не вводится», — заявил столичный градоначальник. 

Ранее по теме: Собянин сообщил об отсутствии ограничений на фоне введения повышенной готовности

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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