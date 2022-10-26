В Совфеде сообщили о плановых учениях ФСО в центре Москвы

19 октября президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами Совета безопасности сообщил о подписании указа о введении повышенного уровня готовности в регионах ЦФО и ЮФО. В соответствии с этим руководители регионов наделяются полномочиями по усилению охраны общественного порядка и обеспечению общественной безопасности.