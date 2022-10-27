«Известия» назвали регионы, готовые к «трудовой мобилизации» студентов

В администрации Ленобласти заявили изданию о готовности «рассмотреть такой опыт коллег из других регионов применительно к учреждениям среднего профессионального образования». В Курской области сообщили о подготовке вузов региона к включению в работу по замещению мобилизованных сотрудников. В Челябинской области рассказали, что этот вопрос прорабатывается вузами индивидуально, а в Калужской – что изучают востребованность программы среди целевых групп.