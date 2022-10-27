«Известия» назвали регионы, готовые к «трудовой мобилизации» студентов
К программе «трудовой мобилизации», в рамках которой студенты последних курсов профтехучилищ, техникумов и вузов могут занять временно работать на предприятиях на местах мобилизованных сотрудников, готовы подключиться Ленинградская, Курская, Челябинская и Калужская области, пишут «Известия».
Ранее такая программа стартовала в Кемеровской области, благодаря ей, отмечал губернатор региона Сергей Цивилев, предприятия Кузбасса смогут сохранить темпы производства, а студенты – получать оплачиваемую практику по профилю. Как отмечают «Известия», за неделю организаторы программы получили от предприятий 161 заявку, уже закрыв 134.
В администрации Ленобласти заявили изданию о готовности «рассмотреть такой опыт коллег из других регионов применительно к учреждениям среднего профессионального образования». В Курской области сообщили о подготовке вузов региона к включению в работу по замещению мобилизованных сотрудников. В Челябинской области рассказали, что этот вопрос прорабатывается вузами индивидуально, а в Калужской – что изучают востребованность программы среди целевых групп.
При этом учащиеся выпускных курсов средних специальных учебных заведений Курганской области последний год проводят на предприятиях по инициативе губернатора Вадима Шумкова. В Чукотском Автономном округе, Брянской, Ростовской и Нижегородской областях реализация подобных инициатив пока не рассматривается.
Частичная мобилизация началась в России 21 сентября. В этот день президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ. 14 октября президент анонсировал завершение частичной мобилизации в России в течение двух недель, отметив, что в войска поступило уже порядка 222 000 мобилизованных из планируемых 300 000. 17 октября о завершении мобилизационных мероприятий в Москве и Подмосковье отчитались столичный мэр Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев.
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