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«Известия» назвали регионы, готовые к «трудовой мобилизации» студентов

Ведомости

К программе «трудовой мобилизации», в рамках которой студенты последних курсов профтехучилищ, техникумов и вузов могут занять временно работать на предприятиях на местах мобилизованных сотрудников, готовы подключиться Ленинградская, Курская, Челябинская и Калужская области, пишут «Известия».

Ранее такая программа стартовала в Кемеровской области, благодаря ей, отмечал губернатор региона Сергей Цивилев, предприятия Кузбасса смогут сохранить темпы производства, а студенты – получать оплачиваемую практику по профилю. Как отмечают «Известия», за неделю организаторы программы получили от предприятий 161 заявку, уже закрыв 134.

В администрации Ленобласти заявили изданию о готовности «рассмотреть такой опыт коллег из других регионов применительно к учреждениям среднего профессионального образования». В Курской области сообщили о подготовке вузов региона к включению в работу по замещению мобилизованных сотрудников. В Челябинской области рассказали, что этот вопрос прорабатывается вузами индивидуально, а в Калужской – что изучают востребованность программы среди целевых групп.

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При этом учащиеся выпускных курсов средних специальных учебных заведений Курганской области последний год проводят на предприятиях по инициативе губернатора Вадима Шумкова. В Чукотском Автономном округе, Брянской, Ростовской и Нижегородской областях реализация подобных инициатив пока не рассматривается.

Частичная мобилизация началась в России 21 сентября. В этот день президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ. 14 октября президент анонсировал завершение частичной мобилизации в России в течение двух недель, отметив, что в войска поступило уже порядка 222 000 мобилизованных из планируемых 300 000. 17 октября о завершении мобилизационных мероприятий в Москве и Подмосковье отчитались столичный мэр Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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