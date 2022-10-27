Газета
Общество

Госдума приняла закон об альтернативной службе в период мобилизации

Ведомости

Госдума одобрила в третьем чтении законопроект о порядке прохождения альтернативной гражданской службы в период мобилизации, передает ТАСС. Закон вступит в силу через 10 дней после публикации.

Новой статьей об альтернативной службе в период мобилизации дополнили закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ». Согласно документу, граждане, которые проходят альтернативную службу в Вооруженных силах РФ и других военных структурах в качестве гражданского персонала, в случае объявления мобилизации в России продолжат проходить службу в этих организациях.

Отмечается, что если россияне проходят альтернативную службу в организациях, подведомственных органам исполнительной власти или органам местного самоуправления, то при мобилизации их направят на должности гражданского персонала в ВС РФ и другие военные структуры для продолжения такой службы.

Согласно Конституции РФ, каждый гражданин РФ имеет право заменить военную службу на альтернативную, если первая противоречит его убеждениям или вероисповеданию. В ФЗ «Об альтернативной гражданской службе» уточняется, что такое право также есть у россиянина, если он относится к коренному малочисленному народу.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Ранее по теме: В Совфеде предупредили покинувших страну о возможном подпадании под закон об иноагентах

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных