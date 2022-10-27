Госдума приняла закон об альтернативной службе в период мобилизации
Госдума одобрила в третьем чтении законопроект о порядке прохождения альтернативной гражданской службы в период мобилизации, передает ТАСС. Закон вступит в силу через 10 дней после публикации.
Новой статьей об альтернативной службе в период мобилизации дополнили закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ». Согласно документу, граждане, которые проходят альтернативную службу в Вооруженных силах РФ и других военных структурах в качестве гражданского персонала, в случае объявления мобилизации в России продолжат проходить службу в этих организациях.
Отмечается, что если россияне проходят альтернативную службу в организациях, подведомственных органам исполнительной власти или органам местного самоуправления, то при мобилизации их направят на должности гражданского персонала в ВС РФ и другие военные структуры для продолжения такой службы.
Согласно Конституции РФ, каждый гражданин РФ имеет право заменить военную службу на альтернативную, если первая противоречит его убеждениям или вероисповеданию. В ФЗ «Об альтернативной гражданской службе» уточняется, что такое право также есть у россиянина, если он относится к коренному малочисленному народу.
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