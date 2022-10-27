Госдума приняла закон о мобилизации с непогашенной судимостью

Ранее сегодня Госдума также приняла закон об альтернативной гражданской службе в период мобилизации. Согласно документу, граждане, которые проходят альтернативную службу в Вооруженных силах РФ и других военных структурах в качестве гражданского персонала, в случае объявления мобилизации в России продолжат проходить службу в этих организациях.