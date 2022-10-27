Госдума приняла закон о мобилизации с непогашенной судимостью
Госдума одобрила в третьем чтении поправки в закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации», согласно которым могут быть призваны граждане с непогашенной судимостью по ряду тяжких преступлений, следует из базы нижней палаты парламента.
Согласно тексту документа, на военную службу нельзя будет призвать граждан с непогашенной судимостью «за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетнего».
Кроме того, не могут быть мобилизованы осужденные по ряду других статей Уголовного кодекса РФ. В частности, речь идет о гражданах, которые осуждены за совершение теракта, захват заложников, организацию незаконного вооруженного формирования, угон судна воздушного и водного транспорта либо железнодорожного состава.
Данные поправки разработали председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов. Инициатива была предложена ко второму чтению в законопроект, который внесли в Госдуму еще в 2018 г.
Ранее сегодня Госдума также приняла закон об альтернативной гражданской службе в период мобилизации. Согласно документу, граждане, которые проходят альтернативную службу в Вооруженных силах РФ и других военных структурах в качестве гражданского персонала, в случае объявления мобилизации в России продолжат проходить службу в этих организациях.
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