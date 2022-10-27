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Общество

Мосгорсуд и районные суды Москвы снова эвакуированы из-за сообщений о минировании

Ведомости

Московский городской суд эвакуирован из-за поступивших анонимных сообщений об угрозе взрыва, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе суда.

Вместе с этим там отметили, что также проводится эвакуация в районных судах Москвы.

«Лефортовский, Коптевский и Пресненский суды эвакуированы»,  — добавили в пресс-службе. 

Ранее по теме: Московские суды эвакуированы из-за сообщений о минировании

Массовая рассылка анонимных угроз о минировании взрывов в столице продолжается с осени 2019 г. Чаще всего объектами ложного минирования становятся административные учреждения — суды, школы и торговые центры.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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