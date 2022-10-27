Мосгорсуд и районные суды Москвы снова эвакуированы из-за сообщений о минировании
Московский городской суд эвакуирован из-за поступивших анонимных сообщений об угрозе взрыва, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе суда.
Вместе с этим там отметили, что также проводится эвакуация в районных судах Москвы.
«Лефортовский, Коптевский и Пресненский суды эвакуированы», — добавили в пресс-службе.
Массовая рассылка анонимных угроз о минировании взрывов в столице продолжается с осени 2019 г. Чаще всего объектами ложного минирования становятся административные учреждения — суды, школы и торговые центры.
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