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Общество

Московские суды эвакуированы из-за сообщений о минировании

Ведомости

Восемь столичных районных судов эвакуируют из-за поступивших анонимных сообщений о минировании, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Мосгорсуда.

«19 октября в Москве эвакуированы восемь судов: Тимирязевский, Бабушкинский, Перовский, Кузьминский, Чертановский, Басманный, Солнцевский и Мещанский», — сказали в пресс-службе.

Как передает корреспондент, в Мещанском суде из-за эвакуации прервались судебные прения по уголовному делу в отношении совладельцов группы «Сумма» братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых. Как ожидается, гособвинитель в ходе прений 19 октября должен запросить наказание для подсудимых. Братья Магомедовы вместе с другими фигурантами обвиняются в хищении более 11 млрд рублей.

Также в Басманном суде задерживается начало рассмотрения иска Минюста РФ о ликвидации агентства «Сохнут», которое занимается репатриацией в Израиль.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных