Московские суды эвакуированы из-за сообщений о минировании
Восемь столичных районных судов эвакуируют из-за поступивших анонимных сообщений о минировании, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Мосгорсуда.
«19 октября в Москве эвакуированы восемь судов: Тимирязевский, Бабушкинский, Перовский, Кузьминский, Чертановский, Басманный, Солнцевский и Мещанский», — сказали в пресс-службе.
Как передает корреспондент, в Мещанском суде из-за эвакуации прервались судебные прения по уголовному делу в отношении совладельцов группы «Сумма» братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых. Как ожидается, гособвинитель в ходе прений 19 октября должен запросить наказание для подсудимых. Братья Магомедовы вместе с другими фигурантами обвиняются в хищении более 11 млрд рублей.
Также в Басманном суде задерживается начало рассмотрения иска Минюста РФ о ликвидации агентства «Сохнут», которое занимается репатриацией в Израиль.
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