Московские суды эвакуированы из-за сообщений о минировании

Как передает корреспондент, в Мещанском суде из-за эвакуации прервались судебные прения по уголовному делу в отношении совладельцов группы «Сумма» братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых. Как ожидается, гособвинитель в ходе прений 19 октября должен запросить наказание для подсудимых. Братья Магомедовы вместе с другими фигурантами обвиняются в хищении более 11 млрд рублей.