Эвакуированные жители Херсона смогут получить паспорт РФ по месту проживания
Жители Херсонской области, эвакуированные в Крым, смогут получить российский паспорт по месту фактического проживания, говорится в Telegram-канале администрации области.
«Жители Херсонской области, которые подавали на гражданство РФ и были эвакуированы на территорию Крыма, могут получить свои паспорта по месту фактического жительства», — сообщили в администрации.
В управлении федеральной миграционной службы по Республике Крым пояснили, что для получения необходимого документа нужно обратиться в территориальные органы МВД. Время ожидания, как заявили в службе, месяц.
В настоящее время жителей Херсонской области эвакуируют в другие регионы России из-за нарастающей напряженности на фоне возобновления попыток украинских войск взять регион под контроль. Но власти Херсонской области неоднократно подчеркивали, что все атаки противника удалось отбить. 26 октября в администрации региона сообщили, что более 70 000 жителей Херсонской области уже покинули правый берег Днепра.