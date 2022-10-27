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Общество

Эвакуированные жители Херсона смогут получить паспорт РФ по месту проживания

Ведомости

Жители Херсонской области, эвакуированные в Крым, смогут получить российский паспорт по месту фактического проживания, говорится в Telegram-канале администрации области.

«Жители Херсонской области, которые подавали на гражданство РФ и были эвакуированы на территорию Крыма, могут получить свои паспорта по месту фактического жительства», — сообщили в администрации.

В управлении федеральной миграционной службы по Республике Крым пояснили, что для получения необходимого документа нужно обратиться в территориальные органы МВД. Время ожидания, как заявили в службе, месяц.

В настоящее время жителей Херсонской области эвакуируют в другие регионы России из-за нарастающей напряженности на фоне возобновления попыток украинских войск взять регион под контроль. Но власти Херсонской области неоднократно подчеркивали, что все атаки противника удалось отбить. 26 октября в администрации региона сообщили, что более 70 000 жителей Херсонской области уже покинули правый берег Днепра.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных