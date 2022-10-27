Эвакуированные жители Херсона смогут получить паспорт РФ по месту проживания

В настоящее время жителей Херсонской области эвакуируют в другие регионы России из-за нарастающей напряженности на фоне возобновления попыток украинских войск взять регион под контроль. Но власти Херсонской области неоднократно подчеркивали, что все атаки противника удалось отбить. 26 октября в администрации региона сообщили, что более 70 000 жителей Херсонской области уже покинули правый берег Днепра.