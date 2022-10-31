СК возбудил уголовное дело против сбившего ребенка новосибирского депутата
Следственное управление СК РФ по Новосибирской области завело уголовное дело в отношении водителя, который сбил шестилетнего ребенка в Татарске и покинул место происшествия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Татарским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении 67-летнего жителя города, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ (оставление в опасности)», — говорится в сообщении.
Следователи установили, что 30 октября подозреваемый ехал на автомобиле Toyota RAV4 во дворе многоэтажного дома, когда наехал на шестилетнего мальчика. Первую медицинскую помощь пострадавшему водитель не оказал, скрывшись с места ДТП.
Сегодня руководитель регионального исполкома «Единой России» Юлия Швец рассказала, что ребенка сбил депутат партии Сергей Мамонтов. Она уточнила, что чиновника исключат из партии «с позором». По информации ГУМВД по Новосибирской области, в отношении Мамонтова составили административный протокол по ч. 2 ст. 12.27 КоАП (невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием).
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