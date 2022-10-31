СК возбудил уголовное дело против сбившего ребенка новосибирского депутата

Сегодня руководитель регионального исполкома «Единой России» Юлия Швец рассказала, что ребенка сбил депутат партии Сергей Мамонтов. Она уточнила, что чиновника исключат из партии «с позором». По информации ГУМВД по Новосибирской области, в отношении Мамонтова составили административный протокол по ч. 2 ст. 12.27 КоАП (невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием).