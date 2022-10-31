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СК возбудил уголовное дело против сбившего ребенка новосибирского депутата

Ведомости

Следственное управление СК РФ по Новосибирской области завело уголовное дело в отношении водителя, который сбил шестилетнего ребенка в Татарске и покинул место происшествия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Татарским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении 67-летнего жителя города, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ (оставление в опасности)», — говорится в сообщении.

Следователи установили, что 30 октября подозреваемый ехал на автомобиле Toyota RAV4 во дворе многоэтажного дома, когда наехал на шестилетнего мальчика. Первую медицинскую помощь пострадавшему водитель не оказал, скрывшись с места ДТП.

Ранее «РИА Новости» сообщали, что происшествие случилось около 18.00 (14.00 мск). Мальчика госпитализировали в больницу «с травмами различной степени тяжести». В новосибирском минздраве уточнили, что состояние ребенка остается стабильно тяжелым, он находится в реанимации.

Сегодня руководитель регионального исполкома «Единой России» Юлия Швец рассказала, что ребенка сбил депутат партии Сергей Мамонтов. Она уточнила, что чиновника исключат из партии «с позором». По информации ГУМВД по Новосибирской области, в отношении Мамонтова составили административный протокол по ч. 2 ст. 12.27 КоАП (невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных