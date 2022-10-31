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Виза для въезда на Кипр станет платной с 1 декабря

Ведомости

Виза на Кипр станет платной с 1 декабря, об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Визовый сбор для взрослых заявителей за оформление национальной визы Кипра составит 80 евро, для детей с 6 до 12 лет — 40 евро. Решение об этом принял Совет министров Республики», — сказано в сообщении.

В АТОР добавили, что до вступления в силу новых правил россияне могут сделать въездные документы бесплатно. Срок рассмотрения заявки составит от трех до пяти рабочих дней. В Ассоциации также уточнили, что сейчас въехать на Кипр можно по многократной действующей шенгенской визе, многократной национальной визе Румынии, Хорватии или Болгарии или кипрской национальной визе.

В сентябре Совет ЕС принял решение полностью приостановить действие соглашения об упрощенном визовом режиме между ЕС и Россией. В соответствии с этим решением стоимость визового сбора была увеличена с 35 до 80 евро, правила выдачи многократных виз ужесточены, а также был увеличен список подтверждающих документов при подаче заявления и срок для принятия решения по заявлениям на получение визы с 10 до 15 дней. В отдельных случаях он может быть продлен до 45 дней.

Соглашение об упрощении визового режима между ЕС и Россией действовало с 1 июня 2007 г. Вопрос об ограничениях в выдаче россиянам шенгенских виз обсуждался на встрече 31 августа. Граничащие с Россией Польша, Финляндия, Латвия, Литва и Эстония требовали от Еврокомиссии ужесточить визовую политику в отношении России. Вместе с тем ряд стран, в том числе Германия и Венгрия, не поддержали полный запрет на выдачу виз россиянам.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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