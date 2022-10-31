Виза для въезда на Кипр станет платной с 1 декабря
Виза на Кипр станет платной с 1 декабря, об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
«Визовый сбор для взрослых заявителей за оформление национальной визы Кипра составит 80 евро, для детей с 6 до 12 лет — 40 евро. Решение об этом принял Совет министров Республики», — сказано в сообщении.
В АТОР добавили, что до вступления в силу новых правил россияне могут сделать въездные документы бесплатно. Срок рассмотрения заявки составит от трех до пяти рабочих дней. В Ассоциации также уточнили, что сейчас въехать на Кипр можно по многократной действующей шенгенской визе, многократной национальной визе Румынии, Хорватии или Болгарии или кипрской национальной визе.
В сентябре Совет ЕС принял решение полностью приостановить действие соглашения об упрощенном визовом режиме между ЕС и Россией. В соответствии с этим решением стоимость визового сбора была увеличена с 35 до 80 евро, правила выдачи многократных виз ужесточены, а также был увеличен список подтверждающих документов при подаче заявления и срок для принятия решения по заявлениям на получение визы с 10 до 15 дней. В отдельных случаях он может быть продлен до 45 дней.
Соглашение об упрощении визового режима между ЕС и Россией действовало с 1 июня 2007 г. Вопрос об ограничениях в выдаче россиянам шенгенских виз обсуждался на встрече 31 августа. Граничащие с Россией Польша, Финляндия, Латвия, Литва и Эстония требовали от Еврокомиссии ужесточить визовую политику в отношении России. Вместе с тем ряд стран, в том числе Германия и Венгрия, не поддержали полный запрет на выдачу виз россиянам.
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