Виза для въезда на Кипр станет платной с 1 декабря

В сентябре Совет ЕС принял решение полностью приостановить действие соглашения об упрощенном визовом режиме между ЕС и Россией. В соответствии с этим решением стоимость визового сбора была увеличена с 35 до 80 евро, правила выдачи многократных виз ужесточены, а также был увеличен список подтверждающих документов при подаче заявления и срок для принятия решения по заявлениям на получение визы с 10 до 15 дней. В отдельных случаях он может быть продлен до 45 дней.