МАГАТЭ начало проверку на двух объектах Украины

Ранее в Минобороны России подтвердили информацию СМИ о возможной провокации Киева, связанной с подрывом «грязной бомбы» или маломощного ядерного боеприпаса. В ведомстве отметили, что привели в готовность силы и средства на случай такой провокации, цель которой заключается в том, чтобы обвинить Россию и вызвать очередное обострение конфликта на Украине.