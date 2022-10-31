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Общество

МАГАТЭ начало проверку на двух объектах Украины

Ведомости

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) начал инспекцию на двух объектах на территории Украины. Об этом сообщила пресс-служба организации со ссылкой на главу МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

«Как рассказал генеральный директор Гросси, инспекторы МАГАТЭ начали и скоро завершат работы по проверке на двух объектах на Украине по запросу украинского правительства», — указано в заявлении организации в Twitter. Там добавили, что предварительные итоги проверок планируется представить на этой неделе.

Ранее в Минобороны России подтвердили информацию СМИ о возможной провокации Киева, связанной с подрывом «грязной бомбы» или маломощного ядерного боеприпаса. В ведомстве отметили, что привели в готовность силы и средства на случай такой провокации, цель которой заключается в том, чтобы обвинить Россию и вызвать очередное обострение конфликта на Украине.

Также сообщалось, что эксперты МАГАТЭ посетят Киев и Желтые Воды после сообщений о возможных провокациях со стороны Украины. Глава атомного регулятора Рафаэль Гросси сообщал, что целью поездки является выявление любой возможной незадекларированной ядерной деятельности и материалов.

Ранее по теме: «РИА Новости»: Киев собрал муляж российской ракеты для переделки в «грязную бомбу»

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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