МАГАТЭ начало проверку на двух объектах Украины
Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) начал инспекцию на двух объектах на территории Украины. Об этом сообщила пресс-служба организации со ссылкой на главу МАГАТЭ Рафаэля Гросси.
«Как рассказал генеральный директор Гросси, инспекторы МАГАТЭ начали и скоро завершат работы по проверке на двух объектах на Украине по запросу украинского правительства», — указано в заявлении организации в Twitter. Там добавили, что предварительные итоги проверок планируется представить на этой неделе.
Ранее в Минобороны России подтвердили информацию СМИ о возможной провокации Киева, связанной с подрывом «грязной бомбы» или маломощного ядерного боеприпаса. В ведомстве отметили, что привели в готовность силы и средства на случай такой провокации, цель которой заключается в том, чтобы обвинить Россию и вызвать очередное обострение конфликта на Украине.
Также сообщалось, что эксперты МАГАТЭ посетят Киев и Желтые Воды после сообщений о возможных провокациях со стороны Украины. Глава атомного регулятора Рафаэль Гросси сообщал, что целью поездки является выявление любой возможной незадекларированной ядерной деятельности и материалов.