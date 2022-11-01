Число погибших при давке в Сеуле возросло до 156 человек
Число погибших при давке в одном из центральных районов Сеула 29 октября выросло до 156 человек, передает агентство Yonhap.
«В результате давки толпы на Хеллоуин в сеульском районе Итхэвон погиб еще один человек, в результате чего число погибших в результате трагедии увеличилось до 156 человек», — сказано в сообщении.
По последним данным, число пострадавших составляет 151. Состояние 29 человек оценивается как тяжелое, остальные же получили легкие травмы.
Среди жертв оказались граждане России, Ирана, Узбекистана, Китая и Норвегии. Ранее посольство России в Южной Корее сообщило о гибели четырех россиянок при давке в Сеуле, которая произошла из-за скопления большого количества людей в узком переулке неподалеку от отеля Hamilton в центре района Итхэвон, куда в субботу на празднование Хеллоуина отправились «десятки тысяч» человек, писало агентство Yonhap.
По неподтвержденной информации, толпа людей оказалось в одном месте, чтобы увидеть знаменитость. Помимо этого известно о слухах, что в клубах раздавали конфеты с наркотиками, отмечает Yonhap.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил национальный траур в связи с трагедией. Он возглавил экстренное совещание и поручил властям расследовать причины трагедии.
Празднование Хеллоуина в Сеуле стало первым массовым мероприятием за последние три года после снятия ограничений по коронавирусу.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса