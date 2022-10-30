Путин выразил соболезнования в связи с гибелью людей в центре Сеула

Ранее посольство России в Южной Корее сообщило о гибели четырех россиянок при давке в Сеуле. Давка в южнокорейской столице произошла из-за скопления большого количества людей в узком переулке неподалеку от отеля Hamilton в центре района Итхэвон, куда в субботу на празднование Хеллоуина отправились «десятки тысяч» человек, писало агентство «Ренхап». Количество погибших к утру воскресенья выросло до 151, еще 82 человека пострадали. Среди жертв оказались граждане России, Ирана, Узбекистана, Китая и Норвегии.