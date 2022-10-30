Путин выразил соболезнования в связи с гибелью людей в центре Сеула
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Республики Корея Юн Сок Ёлю в связи с гибелью более 150 человек из-за давки на праздновании Хэллоуина в Сеуле.
«Примите глубокие соболезнования в связи с гибелью большого количества людей в результате столь трагического происшествия в Сеуле. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
Ранее посольство России в Южной Корее сообщило о гибели четырех россиянок при давке в Сеуле. Давка в южнокорейской столице произошла из-за скопления большого количества людей в узком переулке неподалеку от отеля Hamilton в центре района Итхэвон, куда в субботу на празднование Хеллоуина отправились «десятки тысяч» человек, писало агентство «Ренхап». Количество погибших к утру воскресенья выросло до 151, еще 82 человека пострадали. Среди жертв оказались граждане России, Ирана, Узбекистана, Китая и Норвегии.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил национальный траур в связи с трагедией. Он возглавил экстренное совещание и поручил властям расследовать причины аварии. По неподтвержденной информации, толпа людей оказалось в одном месте, чтобы увидеть знаменитость. Помимо этого, известно о слухах, что в клубах раздавали конфеты с наркотиками, отмечает «Ренхап».
Празднование Хеллоуина в Сеуле стало первым массовым мероприятием за последние три года после снятия ограничений по коронавирусу.