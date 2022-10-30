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Путин выразил соболезнования в связи с гибелью людей в центре Сеула

Ведомости

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Республики Корея Юн Сок Ёлю в связи с гибелью более 150 человек из-за давки на праздновании Хэллоуина в Сеуле.

«Примите глубокие соболезнования в связи с гибелью большого количества людей в результате столь трагического происшествия в Сеуле. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Ранее посольство России в Южной Корее сообщило о гибели четырех россиянок при давке в Сеуле. Давка в южнокорейской столице произошла из-за скопления большого количества людей в узком переулке неподалеку от отеля Hamilton в центре района Итхэвон, куда в субботу на празднование Хеллоуина отправились «десятки тысяч» человек, писало агентство «Ренхап». Количество погибших к утру воскресенья выросло до 151, еще 82 человека пострадали. Среди жертв оказались граждане России, Ирана, Узбекистана, Китая и Норвегии.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил национальный траур в связи с трагедией. Он возглавил экстренное совещание и поручил властям расследовать причины аварии. По неподтвержденной информации, толпа людей оказалось в одном месте, чтобы увидеть знаменитость. Помимо этого, известно о слухах, что в клубах раздавали конфеты с наркотиками, отмечает «Ренхап».

Празднование Хеллоуина в Сеуле стало первым массовым мероприятием за последние три года после снятия ограничений по коронавирусу.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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