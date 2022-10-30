Посольство сообщило о гибели еще одной россиянки при давке в Сеуле
Число жертв среди граждан России при давке в Сеуле на праздновании Хеллоуина выросло до четырех, погибла девушка младше 30 лет. Об этом ТАСС рассказали в консульском отделе посольства РФ в столице Южной Кореи.
«Нам сообщили о еще одной жертве. Это еще одна девушка [из РФ], она также младше 30 лет», — сказали агентству.
Ранее в посольстве сообщили, что южнокорейская полиция передала информацию о третьей погибшей россиянке в результате давки в центре Сеула.
Давка в Сеуле произошла из-за скопления большого количества людей в узком переулке неподалеку от отеля Hamilton в центре района Итхэвон, куда в субботу на празднование Хеллоуина отправились «десятки тысяч» человек, писало агентство «Ренхап». Количество погибших к утру воскресенья выросло до 151, еще 82 человека пострадали. Среди жертв оказались граждане Ирана, Узбекистана, Китая и Норвегии.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил национальный траур в связи с трагедией. Он возглавил экстренное совещание и поручил властям расследовать причины аварии. По неподтвержденной информации, толпа людей оказалось в одном месте, чтобы увидеть знаменитость. Помимо этого известно о слухах, что в клубах раздавали конфеты с наркотиками, отмечает «Ренхап».
Празднование Хеллоуина в Сеуле стало первым массовым мероприятием за последние три года после снятия ограничений по коронавирусу.