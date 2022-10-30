Посольство сообщило о гибели трех россиянок при давке в Сеуле
Три гражданки России погибли в давке в центре Сеула в субботу во время празднования Хеллоуина, сообщили «РИА Новости» в посольстве России в Южной Корее. Ранее было известно о двух погибших.
«Всего три гражданки РФ погибли. Последняя погибшая та, что числилась пострадавшей. Ее нашли родственники. Скончалась в больнице», — рассказали в посольстве.
Давка произошла из-за скопления большого количества людей в узком переулке неподалеку от отеля Hamilton в центре района Итхэвон, куда в субботу на празднование Хеллоуина отправились «десятки тысяч» человек, писало агентство «Ренхап». Количество погибших к утру воскресенья выросло до 151, еще 82 человека пострадали. В числе жертв оказались 19 иностранцев, среди них, по данным агентства, граждане Ирана, Узбекистана, Китая и Норвегии.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил национальный траур в связи с трагедией. Он возглавил экстренное совещание и поручил властям расследовать причины аварии. По неподтвержденной информации, толпа людей оказалось в одном месте, чтобы увидеть знаменитость. Помимо этого известно о слухах, что в клубах раздавали конфеты с наркотиками, отмечает «Рёнхап».
Празднование Хеллоуина в Сеуле стало первым массовым мероприятием за последние три года после снятия ограничений по коронавирусу.