Суд оштрафовал на 2 млн рублей «Википедию» за неудаление статей о спецоперации
Мировой суд Таганского района Москвы назначил административный штраф американской компании Wikimedia Foundation, Inc. из-за отказа удалить запрещенные статьи о ходе специальной военной операции на Украине, передает корреспондент «Ведомостей» из зала суда.
«Признать виновной в административном правонарушении компанию Wikimedia Foundation, Inc. и назначить штраф в размере 2 млн руб.», — огласил решение судья Тимур Вахрамеев. Компания признана виновной по ч. 2 ст. 13.41 (неудаление запрещенного контента).
Согласно материалам дела, Роскомнадзор составил административные протоколы в отношение компании за неудаление следующих статей: «За ненасильственное сопротивление гражданского населения Украины в ходе вторжения России» и «Оценка вторжения России на Украину».
Представитель компании в суде настаивала на том, что «Википедия» не осуществляет модерирующих функций и, тем более, не является автором статей, в связи с этим юрист просила прекратить производство по делу.
Это уже не первый штраф «Википедии» по этому составу административного правонарушения. В апреле компании был назначен штраф в размере 3 млн руб.
20 июля Роскомнадзор принял меры в отношении американской некоммерческой организации Wikimedia Foundation, Inc., которой принадлежит «Википедия». Согласно этим мерам, теперь поисковые системы обязаны информировать пользователей о нарушении компанией российского законодательства. Такое решение ведомство приняло из-за того, что «Википедия» проигнорировала требование удалить запрещенные материалы, в том числе «фейки о ходе специальной военной операции на территории Украины».
С начала прошлого года в России мировой суд штрафует крупнейшие международные онлайн-платформы за неудаление контента, запрещенного российскими законами. Сумма наложенных штрафов превышает 250 млн руб.
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