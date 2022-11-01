Газета
Общество

Superjob: почти у половины россиян нет никаких сбережений

Ведомости

Каждый второй россиянин (47%) не имеет никаких сбережений, следует из результата опроса сервиса по поиску работы SuperJob. В исследовании приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов России.

При этом среди тех, у кого есть личные сбережения, 18% смогли бы прожить только на них в течение 1-2 месяцев, не имея при этом никаких источников дохода. Каждый седьмой не прожил бы на сбереженные деньги больше месяца. Финансовая подушка безопасности обеспечила бы жизнь от 3 до 6 месяцев 9% респондентов, от 6 месяцев до года — 6% опрошенных. Жить на личные сбережения без каких-либо источников дохода смогли бы только 5% россиян. При этом среди тех, кто считает, что сможет прожить больше года на личные сбережения, чаще встречались люди с доходом до 50 000 руб., чем от 80 000 руб. (7% против 6%).  

Уточняется, что доля респондентов, у которых нет сбережений вообще, выросла по сравнению с прошлым годом на 4 п.п., с доковидным 2019 г. — на 7 п.п. В 2008 г. доля таких россиян без финансовой подушки безопасности была в почти 1,7 раза меньше — 28%. 

Ранее по теме: Банки фиксируют взрывной рост спроса на дружественные валюты

Также увеличилась доля тех, кто планирует свой бюджет больше, чем на год, в сравнении с 2008 г. (13% против 6%). Каждый пятый россиянин планирует свои доходы и расходы на срок до года, почти половина (42%) — до шести месяцев. Тех, кто привык к финансовому планированию на длительный срок, вдвое больше среди респондентов старше 45 лет, чем среди опрошенных в возрасте до 34 (16% против 8%). Совсем не планируют доходы и расходы либо планируют их на минимальный срок чаще те, кто зарабатывает до 50 000 руб. (26% и 47% соответственно). 

Более чем две трети россиян (68%) ведут учет своих доходов и расходов, из них 13% делают это строго. Такое поведение наиболее характерно для мужчин (14% против 11% у женщин), для людей старше 45 лет (15% против 6% среди тех, кто младше 34 лет) и для имеющих доход свыше 80 000 руб. (15% против 9% до 50 000 руб.). Совсем не ведет учет доходов и расходов каждый третий опрошенный (32%). 

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных