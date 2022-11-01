Superjob: почти у половины россиян нет никаких сбережений

При этом среди тех, у кого есть личные сбережения, 18% смогли бы прожить только на них в течение 1-2 месяцев, не имея при этом никаких источников дохода. Каждый седьмой не прожил бы на сбереженные деньги больше месяца. Финансовая подушка безопасности обеспечила бы жизнь от 3 до 6 месяцев 9% респондентов, от 6 месяцев до года — 6% опрошенных. Жить на личные сбережения без каких-либо источников дохода смогли бы только 5% россиян. При этом среди тех, кто считает, что сможет прожить больше года на личные сбережения, чаще встречались люди с доходом до 50 000 руб., чем от 80 000 руб. (7% против 6%).