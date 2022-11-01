Superjob: почти у половины россиян нет никаких сбережений
Каждый второй россиянин (47%) не имеет никаких сбережений, следует из результата опроса сервиса по поиску работы SuperJob. В исследовании приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов России.
При этом среди тех, у кого есть личные сбережения, 18% смогли бы прожить только на них в течение 1-2 месяцев, не имея при этом никаких источников дохода. Каждый седьмой не прожил бы на сбереженные деньги больше месяца. Финансовая подушка безопасности обеспечила бы жизнь от 3 до 6 месяцев 9% респондентов, от 6 месяцев до года — 6% опрошенных. Жить на личные сбережения без каких-либо источников дохода смогли бы только 5% россиян. При этом среди тех, кто считает, что сможет прожить больше года на личные сбережения, чаще встречались люди с доходом до 50 000 руб., чем от 80 000 руб. (7% против 6%).
Уточняется, что доля респондентов, у которых нет сбережений вообще, выросла по сравнению с прошлым годом на 4 п.п., с доковидным 2019 г. — на 7 п.п. В 2008 г. доля таких россиян без финансовой подушки безопасности была в почти 1,7 раза меньше — 28%.
Также увеличилась доля тех, кто планирует свой бюджет больше, чем на год, в сравнении с 2008 г. (13% против 6%). Каждый пятый россиянин планирует свои доходы и расходы на срок до года, почти половина (42%) — до шести месяцев. Тех, кто привык к финансовому планированию на длительный срок, вдвое больше среди респондентов старше 45 лет, чем среди опрошенных в возрасте до 34 (16% против 8%). Совсем не планируют доходы и расходы либо планируют их на минимальный срок чаще те, кто зарабатывает до 50 000 руб. (26% и 47% соответственно).
Более чем две трети россиян (68%) ведут учет своих доходов и расходов, из них 13% делают это строго. Такое поведение наиболее характерно для мужчин (14% против 11% у женщин), для людей старше 45 лет (15% против 6% среди тех, кто младше 34 лет) и для имеющих доход свыше 80 000 руб. (15% против 9% до 50 000 руб.). Совсем не ведет учет доходов и расходов каждый третий опрошенный (32%).
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