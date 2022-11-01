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Роспотребнадзор не планирует вводить ограничения в связи с оспой обезьян

Ведомости

На территории России не планируется вводить какие-либо новые ограничения из-за оспы обезьян, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. Таким образом ведомство отреагировало на сообщение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), где указано, что вспышка оспы обезьян сохраняет статус чрезвычайной ситуации.

«Роспотребнадзор предпринимает все необходимые меры для купирования рисков завоза оспы обезьян, а также предотвращения возможности распространения этого заболевания. Необходимости в ведении каких-либо дополнительных противоэпидемических мер на территории России нет», — указано в сообщении.

В ведомстве добавили, что с начала распространения данного вида оспы в России было подтверждено всего два завозных случая заболевания, при этом оба заразившихся успешно прошли лечение и были выписаны. Распространения болезни удалось избежать благодаря своевременной изоляции этих двух человек.

Оспа обезьян – вирусное заболевание. Оно передается от животного к человеку и от человека к человеку при тесном физическом контакте. При оспе обезьян зараженные жалуются на лихорадку, сильную головную боль, мышечные боли, а также высыпания или поражения кожи спустя один-три дня после повышения температуры. При этом, как указывает ВОЗ, симптомы обычно сохраняются две-четыре недели и самопроизвольно исчезают без лечения, однако в редких случаях заболевание может привести к тяжелым осложнениям и смерти.

Ранее по теме: Роспотребнадзор: распространения оспы обезьян в России удалось избежать

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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