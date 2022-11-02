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Общество

Майданов предложил запретить выступления музыкантов, признанных иностранными агентами

Ведомости

Депутат Денис Майданов («Единая Россия») предложил запретить на законодательном уровне выступление артистов, музыкантов, признанных иностранными агентами, в эфире радиостанций и на концертных площадках в России. Об этом он сказал на ежегодном форуме Общественной палаты «Сообщество».

Участники в зале встретили такое предложение аплодисментами. По словам Майданова, нельзя давать выступать в России артистам, которые критикуют страну. 

В апреле этого года спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал уволить руководителей бюджетных учреждений культуры, образования и здравоохранения, которые выступили против российской спецоперации на Украине. Он также осудил тех, кто уехал из России за границу и «вещает оттуда с обвинительными высказываниями».

В июле РБК со ссылкой на источники писал, что организаторы концертов стали включать в договоры с артистами пункт об аполитичности. Уточняется, что под запрет попали различные высказывания, которые могут содержать информацию, не соответствующую действительности, о военной спецоперации на территории Украины, а также использование украинской символики и «иной символики, в целях формирования неправильных выводов о целях и задачах Вооруженных сил РФ на территории Украины».

В реестр иностранных агентов за последний год были внесены рэперы Моргенштерн и Oxxxymiron, музыкант Андрей Макаревич, телеведущий Максим Галкин и другие артисты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных