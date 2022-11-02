Майданов предложил запретить выступления музыкантов, признанных иностранными агентами

В июле РБК со ссылкой на источники писал, что организаторы концертов стали включать в договоры с артистами пункт об аполитичности. Уточняется, что под запрет попали различные высказывания, которые могут содержать информацию, не соответствующую действительности, о военной спецоперации на территории Украины, а также использование украинской символики и «иной символики, в целях формирования неправильных выводов о целях и задачах Вооруженных сил РФ на территории Украины».