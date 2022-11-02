Майданов предложил запретить выступления музыкантов, признанных иностранными агентами
Депутат Денис Майданов («Единая Россия») предложил запретить на законодательном уровне выступление артистов, музыкантов, признанных иностранными агентами, в эфире радиостанций и на концертных площадках в России. Об этом он сказал на ежегодном форуме Общественной палаты «Сообщество».
Участники в зале встретили такое предложение аплодисментами. По словам Майданова, нельзя давать выступать в России артистам, которые критикуют страну.
В апреле этого года спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал уволить руководителей бюджетных учреждений культуры, образования и здравоохранения, которые выступили против российской спецоперации на Украине. Он также осудил тех, кто уехал из России за границу и «вещает оттуда с обвинительными высказываниями».
В июле РБК со ссылкой на источники писал, что организаторы концертов стали включать в договоры с артистами пункт об аполитичности. Уточняется, что под запрет попали различные высказывания, которые могут содержать информацию, не соответствующую действительности, о военной спецоперации на территории Украины, а также использование украинской символики и «иной символики, в целях формирования неправильных выводов о целях и задачах Вооруженных сил РФ на территории Украины».
В реестр иностранных агентов за последний год были внесены рэперы Моргенштерн и Oxxxymiron, музыкант Андрей Макаревич, телеведущий Максим Галкин и другие артисты.
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