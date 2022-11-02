Хуснуллин допустил восстановление разрушенной части Крымского моста к декабрю

Правительство поручило компании «Нижнеангарсктрансстрой» заняться восстановлением Крымского моста, работы с автомобильной частью должны быть завершены не позднее 1 июля 2023 г., с железнодорожной — до 1 декабря 2023 г. Ранее Хуснуллин сообщил, что поврежденные пролеты Крымского моста будут демонтированы до конца декабря. К началу ноября также должен быть готов проект восстановления железнодорожной части моста.