Хуснуллин допустил восстановление разрушенной части Крымского моста к декабрю
Разрушенная часть Крымского моста будет восстановлена к декабрю этого года, об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе правительственного часа в Совете Федерации.
«Четко совершенно вижу, что мы в декабре закончим восстановление разрушенной части [Крымского моста] и перейдем к приведению в порядок той части, которая имеет сейчас ограниченную пропускную способность», — сказал он (цит. по ТАСС).
8 октября на Крымском мосту произошел взрыв. Около 6:00 мск на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова подорвался грузовик. Также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. В результате частично обрушились автомобильные пролеты моста, погибли четыре человека.
12 октября ФСБ и СК России сообщили о 12 подозреваемых по делу о теракте на Крымском мосту. В ФСБ рассказали, что восемь из них уже задержаны. Организатором теракта является глава военной разведки Украины Кирилл Буданов, считают в спецслужбе.
9 октября было запущено движение по двум полосам моста. Кроме того, через Керченский пролив открыли паромную переправу. 13 октября Минтранс сообщил о запуске нового маршрута в Крым через недавно присоединенные территории. Сухопутный маршрут идет через города Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Его длина составляет 387 км.
Правительство поручило компании «Нижнеангарсктрансстрой» заняться восстановлением Крымского моста, работы с автомобильной частью должны быть завершены не позднее 1 июля 2023 г., с железнодорожной — до 1 декабря 2023 г. Ранее Хуснуллин сообщил, что поврежденные пролеты Крымского моста будут демонтированы до конца декабря. К началу ноября также должен быть готов проект восстановления железнодорожной части моста.
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