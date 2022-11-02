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Хуснуллин допустил восстановление разрушенной части Крымского моста к декабрю

Ведомости

Разрушенная часть Крымского моста будет восстановлена к декабрю этого года, об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе правительственного часа в Совете Федерации.

«Четко совершенно вижу, что мы в декабре закончим восстановление разрушенной части [Крымского моста] и перейдем к приведению в порядок той части, которая имеет сейчас ограниченную пропускную способность», — сказал он (цит. по ТАСС).

8 октября на Крымском мосту произошел взрыв. Около 6:00 мск на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова подорвался грузовик. Также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. В результате частично обрушились автомобильные пролеты моста, погибли четыре человека.

12 октября ФСБ и СК России сообщили о 12 подозреваемых по делу о теракте на Крымском мосту. В ФСБ рассказали, что восемь из них уже задержаны. Организатором теракта является глава военной разведки Украины Кирилл Буданов, считают в спецслужбе.

9 октября было запущено движение по двум полосам моста. Кроме того, через Керченский пролив открыли паромную переправу. 13 октября Минтранс сообщил о запуске нового маршрута в Крым через недавно присоединенные территории. Сухопутный маршрут идет через города Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Его длина составляет 387 км.

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Правительство поручило компании «Нижнеангарсктрансстрой» заняться восстановлением Крымского моста, работы с автомобильной частью должны быть завершены не позднее 1 июля 2023 г., с железнодорожной — до 1 декабря 2023 г. Ранее Хуснуллин сообщил, что поврежденные пролеты Крымского моста будут демонтированы до конца декабря. К началу ноября также должен быть готов проект восстановления железнодорожной части моста.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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