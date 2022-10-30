В Крыму допустили возобновление движения по поврежденной части моста к январю
Восстановление автомобильной части Крымского моста, поврежденного в результате взрыва грузовика 8 октября, идет с опережением графика, заявил в эфире телеканала «Соловьев Live» глава Госсовета Крыма Владимир Константинов.
«Работы идут с опережением графика, насколько мы информированы, поэтому вполне возможно, что к Новому году крымчане получат подарок. И эта поврежденная нитка начнет работу даже раньше, чем декларировалось», — сказал Константинов (цитата по ТАСС).
По его словам, в восстановлении моста участвуют 400 человек. Движение по уцелевшей ветке идет в штатном режиме.
Утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля. После этого загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, который следовал в направлении Крыма.
В результате частично обрушились автомобильные пролеты моста, погибли несколько человек — пассажиры легкового автомобиля, который оказался рядом с грузовиком. СК РФ возбудил уголовное дело в связи с происшествием. Российское руководство обвинило Украину в организации теракта на мосту.
Ранее стало известно, что движение грузового транспорта по автомобильной части Крымского моста будет открыто не ранее 1 декабря 2022 г. До этого оперативный штаб Краснодарского края также ввел частичное ограничение проезда грузового транспорта по территории региона к паромной переправе через Керченский пролив.
Правительство РФ поручило компании «Нижнеангарсктрансстрой» заняться восстановлением Крымского моста, работы должны быть завершены не позднее 1 июля 2023 г.