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Общество

В Крыму допустили возобновление движения по поврежденной части моста к январю

Ведомости

Восстановление автомобильной части Крымского моста, поврежденного в результате взрыва грузовика 8 октября, идет с опережением графика, заявил в эфире телеканала «Соловьев Live» глава Госсовета Крыма Владимир Константинов.

«Работы идут с опережением графика, насколько мы информированы, поэтому вполне возможно, что к Новому году крымчане получат подарок. И эта поврежденная нитка начнет работу даже раньше, чем декларировалось», — сказал Константинов (цитата по ТАСС).

По его словам, в восстановлении моста участвуют 400 человек. Движение по уцелевшей ветке идет в штатном режиме.

Утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля. После этого загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, который следовал в направлении Крыма.

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В результате частично обрушились автомобильные пролеты моста, погибли несколько человек — пассажиры легкового автомобиля, который оказался рядом с грузовиком. СК РФ возбудил уголовное дело в связи с происшествием. Российское руководство обвинило Украину в организации теракта на мосту.

Ранее стало известно, что движение грузового транспорта по автомобильной части Крымского моста будет открыто не ранее 1 декабря 2022 г. До этого оперативный штаб Краснодарского края также ввел частичное ограничение проезда грузового транспорта по территории региона к паромной переправе через Керченский пролив.

Правительство РФ поручило компании «Нижнеангарсктрансстрой» заняться восстановлением Крымского моста, работы должны быть завершены не позднее 1 июля 2023 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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