В Минтрансе заявили о возможности затруднения движения на Крымском мосту
Движение машин может быть затруднено на Крымском мосту 29 октября из-за проведения технологических работ, сообщила пресс-служба Минтранса России.
«В связи с проведением технологических работ с 8:30 до 17:00 29 октября 2022 возможны кратковременные затруднения движения автомобилей по Крымскому мосту в сторону Краснодарского края», — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что после возобновления работы паромной переправы через Керченский пролив перевезены около 22,1 тыс. пассажиров, около 11,4 тыс. автомобилей и 337 железнодорожных вагонов. При этом семь паромов совершили 338 круговых рейсов. В Минтрансе отметили, что действующих штормовых предупреждений на текущий момент по проливу нет.
Ранее Минтранс сообщил, что движение грузового транспорта по автомобильной части Крымского моста будет открыто не ранее 1 декабря 2022 г.
Утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля. После этого загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, который следовал в направлении Крыма.
В результате частично обрушились автомобильные пролеты моста, погибли несколько человек — пассажиры легкового автомобиля, который оказался рядом с грузовиком. СК РФ возбудил уголовное дело в связи с происшествием. Российское руководство обвинило Украину в организации теракта на мосту.
Правительство РФ поручило компании «Нижнеангарсктрансстрой» заняться восстановлением Крымского моста, работы должны быть завершены не позднее 1 июля 2023 г.