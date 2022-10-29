В Минтрансе заявили о возможности затруднения движения на Крымском мосту

В ведомстве добавили, что после возобновления работы паромной переправы через Керченский пролив перевезены около 22,1 тыс. пассажиров, около 11,4 тыс. автомобилей и 337 железнодорожных вагонов. При этом семь паромов совершили 338 круговых рейсов. В Минтрансе отметили, что действующих штормовых предупреждений на текущий момент по проливу нет.