ВС Крыма оставил без изменения арест пяти фигурантов дела о взрыве на Крымском мосту
Верховный суд Крыма оставил без изменения меру пресечения пятерым фигурантам уголовного дела, возбужденного по факту террористического акта на Крымском мосту, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
«Верховный суд Республики Крым оставил без изменения меру пресечения в виде заключения под стражу пятерым фигурантам уголовного дела по факту террористического акта на Крымском мосту», — говорится в сообщении.
Утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля. После этого загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, который следовал в направлении Крыма.
В результате частично обрушились автомобильные пролеты моста, погибли несколько человек — пассажиры легкового автомобиля, который оказался рядом с грузовиком. СК РФ возбудил уголовное дело в связи с происшествием. Российское руководство обвинило Украину в организации теракта на мосту.
Ранее сегодня стало известно, что движение грузового транспорта по автомобильной части Крымского моста будет открыто не ранее 1 декабря 2022 г. Для перемещения через Керченский пролив для грузового автотранспорта доступно три варианта маршрутов: по альтернативному наземному автодорожному пути, через Керченскую паромную переправу, с перегрузкой на железнодорожный транспорт.
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