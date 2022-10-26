ВС Крыма оставил без изменения арест пяти фигурантов дела о взрыве на Крымском мосту

Ранее сегодня стало известно, что движение грузового транспорта по автомобильной части Крымского моста будет открыто не ранее 1 декабря 2022 г. Для перемещения через Керченский пролив для грузового автотранспорта доступно три варианта маршрутов: по альтернативному наземному автодорожному пути, через Керченскую паромную переправу, с перегрузкой на железнодорожный транспорт.