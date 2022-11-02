В Минздраве заявили о снижении на треть числа абортов за пять лет
Число абортов в России за последние пять лет снизилось на 34%, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Это произошло, в частности, благодаря проведению «недель тишины», когда женщина перед тем, как сделать аборт, направляется в кабинет медико-социальной помощи, получает информацию к размышлению и время на обдумывание решения. Неделя тишины – цивилизованная, апробированная в мире норма, дающая женщине право подумать, успокоиться, взвесить все за и против, выслушать мнения специалистов.
В Минздраве напомнили, что с 1 января 2023 г. неонатальный скрининг расширится до 36 заболеваний, что позволит выявить большее количество генетических заболеваний на раннем этапе беременности и повысить эффективность лечения.
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