В Минздраве заявили о снижении на треть числа абортов за пять лет

Это произошло, в частности, благодаря проведению «недель тишины», когда женщина перед тем, как сделать аборт, направляется в кабинет медико-социальной помощи, получает информацию к размышлению и время на обдумывание решения. Неделя тишины – цивилизованная, апробированная в мире норма, дающая женщине право подумать, успокоиться, взвесить все за и против, выслушать мнения специалистов.