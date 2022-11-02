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В Минздраве заявили о снижении на треть числа абортов за пять лет

Ведомости

Число абортов в России за последние пять лет снизилось на 34%, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Это произошло, в частности, благодаря проведению «недель тишины», когда женщина перед тем, как сделать аборт, направляется в кабинет медико-социальной помощи, получает информацию к размышлению и время на обдумывание решения. Неделя тишины – цивилизованная, апробированная в мире норма, дающая женщине право подумать, успокоиться, взвесить все за и против, выслушать мнения специалистов.

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В Минздраве напомнили, что с 1 января 2023 г. неонатальный скрининг расширится до 36 заболеваний, что позволит выявить большее количество генетических заболеваний на раннем этапе беременности и повысить эффективность лечения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных