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Общество

В Совфеде предложили блокировать сайты с пропагандой абортов и радикального феминизма

Ведомости

В Совете Федерации совместно с Роскомнадзором готовят законопроект, который предусматривает включение в перечень противоправного контента пропаганду абортов, отказа от создания семьи, а также радикального феминизма. Об этом заявила один из авторов инициативы, сенатор Маргарита Павлова.

«В сети романтизируются террористы, преступники, маньяки, убийцы. Под видом прав женщин навязываются и пропагандируются убийства нерожденных детей, в том числе на больших сроках беременности. Под видом защиты нарушенных прав женщин очерняются традиционные семейные ценности и роль женщины в семье — так называемый радикальный феминизм. Под видом свободы выбора пропагандируется отказ от создания семьи и рождения детей — так называемый чайлдфри», — заявила она в беседе с «РИА Новости».

По мнению Павловой, в сети также пропагандируются нездоровые половые отношения и «извращенные формы сожительства», а под видом оказания профессиональной помощи проводятся тренинги по «нормализации девиантных форм поведения и психических отклонений».

В прошлом году Павлова раскритиковала иск Google к Роскомнадзору, в котором американская компания выступила против блокировки ряда видеозаписей, призывающих, по ее словам, к участию в несанкционированных митингах в январе 2021 г. Тогда она назвала иск попыткой отстоять право вмешиваться во внутреннюю политику России и заявила, что IT-гиганты навязывают обществу ценности, которые идут вразрез в принятой в 2020-м новой Конституцией, включая «деструктивные антисемейные идеи, гендерную идеологию», однополые браки и аборты.

В законе «Об информации, информационных технологиях и защите информации» перечислены виды противоправного контента, подлежащего внесудебной блокировке. К нему относятся в том числе детская порнография, информация о способах употребления наркотиков, информация о способах совершения самоубийства и призывы к самоубийству, реклама дистанционной продажи алкоголя и интернет-казино, призывы к массовым беспорядкам, оскорбления человеческого достоинства и общественной нравственности, склонение несовершеннолетних к противоправным действиям.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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