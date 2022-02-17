В Совфеде предложили блокировать сайты с пропагандой абортов и радикального феминизма
В Совете Федерации совместно с Роскомнадзором готовят законопроект, который предусматривает включение в перечень противоправного контента пропаганду абортов, отказа от создания семьи, а также радикального феминизма. Об этом заявила один из авторов инициативы, сенатор Маргарита Павлова.
«В сети романтизируются террористы, преступники, маньяки, убийцы. Под видом прав женщин навязываются и пропагандируются убийства нерожденных детей, в том числе на больших сроках беременности. Под видом защиты нарушенных прав женщин очерняются традиционные семейные ценности и роль женщины в семье — так называемый радикальный феминизм. Под видом свободы выбора пропагандируется отказ от создания семьи и рождения детей — так называемый чайлдфри», — заявила она в беседе с «РИА Новости».
По мнению Павловой, в сети также пропагандируются нездоровые половые отношения и «извращенные формы сожительства», а под видом оказания профессиональной помощи проводятся тренинги по «нормализации девиантных форм поведения и психических отклонений».
В прошлом году Павлова раскритиковала иск Google к Роскомнадзору, в котором американская компания выступила против блокировки ряда видеозаписей, призывающих, по ее словам, к участию в несанкционированных митингах в январе 2021 г. Тогда она назвала иск попыткой отстоять право вмешиваться во внутреннюю политику России и заявила, что IT-гиганты навязывают обществу ценности, которые идут вразрез в принятой в 2020-м новой Конституцией, включая «деструктивные антисемейные идеи, гендерную идеологию», однополые браки и аборты.
В законе «Об информации, информационных технологиях и защите информации» перечислены виды противоправного контента, подлежащего внесудебной блокировке. К нему относятся в том числе детская порнография, информация о способах употребления наркотиков, информация о способах совершения самоубийства и призывы к самоубийству, реклама дистанционной продажи алкоголя и интернет-казино, призывы к массовым беспорядкам, оскорбления человеческого достоинства и общественной нравственности, склонение несовершеннолетних к противоправным действиям.