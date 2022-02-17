В Совфеде предложили блокировать сайты с пропагандой абортов и радикального феминизма

В прошлом году Павлова раскритиковала иск Google к Роскомнадзору, в котором американская компания выступила против блокировки ряда видеозаписей, призывающих, по ее словам, к участию в несанкционированных митингах в январе 2021 г. Тогда она назвала иск попыткой отстоять право вмешиваться во внутреннюю политику России и заявила, что IT-гиганты навязывают обществу ценности, которые идут вразрез в принятой в 2020-м новой Конституцией, включая «деструктивные антисемейные идеи, гендерную идеологию», однополые браки и аборты.