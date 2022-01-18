Рекламу спиртного не удалось приравнять к детскому порно

Рекламу спиртного не удалось приравнять к детскому порноЗаконопроект Милонова о внесудебной блокировке сайтов, продвигающих алкоголь, скорей всего, отклонят
Госдума рассмотрит 18 января на пленарном заседании внесенный в апреле 2021 г. законопроект депутатов от фракции «Единая Россия» Виталия Милонова и Владимира Афонского (занимал должность депутата до середины прошлого года, не был избран в действующий VIII созыв) о внесудебной блокировке сайтов с рекламой алкоголя, указано в повестке к заседанию. Вероятнее всего, он будет отклонен: правительство составило отрицательный отзыв на законопроект, также не стал поддерживать инициативу и профильный комитет по информтехнологиям, следует из материалов законопроекта на сайте Госдумы.
«Инициатива дублирует текущее правовое регулирование отрасли и до конца технически не проработана. Законопроект был внесен еще предыдущим созывом, и согласно регламенту Госдумы будет предложен к отклонению по упрощенной процедуре», – сообщил «Ведомостям» депутат фракции «Единая Россия» Сергей Боярский, первый заместитель председателя комитета по информтехнологиям.