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Рекламу спиртного не удалось приравнять к детскому порно

Законопроект Милонова о внесудебной блокировке сайтов, продвигающих алкоголь, скорей всего, отклонят
Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Госдума рассмотрит 18 января на пленарном заседании внесенный в апреле 2021 г. законопроект депутатов от фракции «Единая Россия» Виталия Милонова и Владимира Афонского (занимал должность депутата до середины прошлого года, не был избран в действующий VIII созыв) о внесудебной блокировке сайтов с рекламой алкоголя, указано в повестке к заседанию. Вероятнее всего, он будет отклонен: правительство составило отрицательный отзыв на законопроект, также не стал поддерживать инициативу и профильный комитет по информтехнологиям, следует из материалов законопроекта на сайте Госдумы.

«Инициатива дублирует текущее правовое регулирование отрасли и до конца технически не проработана. Законопроект был внесен еще предыдущим созывом, и согласно регламенту Госдумы будет предложен к отклонению по упрощенной процедуре», – сообщил «Ведомостям» депутат фракции «Единая Россия» Сергей Боярский, первый заместитель председателя комитета по информтехнологиям.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных