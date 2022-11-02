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Сенатор Нарусова заявила о скором возвращении Собчак в Россию

Ведомости

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак скоро вернется в Россию, заявила ее мать, член Совета Федерации от республики Тыва Людмила Нарусова в комментарии «РИА Новости».

«Будет (возвращаться), очень скоро», – сказала она.

В комментарии агентству она также заявила, что у Собчак нет процессуального статуса по делу о вымогательстве, а адвокаты ее дочери обжалуют сам факт обыска в ее подмосковном доме.

Собчак уехала из России в Литву после задержания и ареста ее коммерческого директора Кирилла Суханова по делу о вымогательстве в особо крупном размере у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Тверской суд Москвы также отправил под арест по этому делу бывшего главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского. Собчак заявила, что не верит в виновность Суханова.

Ранее в загородном доме Собчак в Подмосковье прошли обыски. Изначально сообщалось, что у самой Собчак процессуального статуса нет, однако позже стало известно, что у оперативников было на руках постановление о ее задержании, но ей удалось скрыться. 28 октября ТАСС сообщил, что МВД отменило постановление о привлечении Собчак как подозреваемой по делу о вымогательстве.

В департаменте госбезопасности Литвы подтвердили нахождение Собчак в стране. По словам директора департамента Дарюса Яунишкиса, она пересекла границу по израильскому паспорту.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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