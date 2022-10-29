Собчак прокомментировала свой отъезд из России
Журналистка и телеведущая Ксения Собчак прокомментировала свой отъезд из России, заявив, что она «отрезана от близких» и подвергается вместе с командой «Осторожно, новости» травле на фоне дела в отношении ее коммерческого директора Кирилла Суханова.
«Сейчас я не захожу в Telegram так часто, как обычно, потому что все мысли связаны с моими близкими, от которых я отрезана, и, конечно, моими сотрудниками, отрезанными от мира и семей. У меня только один вопрос ко всем уважаемым и рукопожатным, кто с таким наслаждением сейчас участвует в травле меня и моей команды: а чем вы, господа, отличаетесь от тех, кого ненавидите? Может быть, ничем?» — написала Собчак в своем Telegram-канале.
Журналистка обвинила в травле бывших журналистов ликвидированной радиостанции «Эхо Москвы» Александра Плющева и Татьяну Фельгенгауэр (оба внесены Минюстом в список физлиц-иноагентов).
Собчак уехала из России в Литву после задержания и ареста ее коммерческого директора Кирилла Суханова по делу о вымогательстве в особо крупном размере у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Тверской суд Москвы также отправил под арест по этому делу бывшего главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского. Собчак заявила, что не верит в виновность Суханова.
Ранее в загородном доме Собчак в Подмосковье прошли обыски. Изначально сообщалось, что у самой Собчак процессуального статуса нет, однако позже стало известно, что у оперативников было на руках постановление о ее задержании, но ей удалось скрыться.