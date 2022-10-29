Собчак прокомментировала свой отъезд из России

«Сейчас я не захожу в Telegram так часто, как обычно, потому что все мысли связаны с моими близкими, от которых я отрезана, и, конечно, моими сотрудниками, отрезанными от мира и семей. У меня только один вопрос ко всем уважаемым и рукопожатным, кто с таким наслаждением сейчас участвует в травле меня и моей команды: а чем вы, господа, отличаетесь от тех, кого ненавидите? Может быть, ничем?» — написала Собчак в своем Telegram-канале.