Суд арестовал коммерческого директора Собчак по делу о вымогательстве
Коммерческого директора «Осторожно Media» телеведущей Ксении Собчак Кирилла Суханова арестовали на два месяца по делу о вымогательстве в особо крупном размере у главы «Ростеха» Сергея Чемезова, сообщает ТАСС.
«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Суханову меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 24 декабря», – зачитал свое решение судья.
Сама Собчак заявила, что не верит в виновность Суханова.
«Не верю в это вообще и надеюсь, что сейчас во всем быстро разберутся и убедятся, что все это какая-то чушь», – написала она в своем Telegram-канале.
Суханов и экс-главред Tatler Ариан Романовский были задержаны накануне. Как сообщил «Ведомостям» адвокат Романовского Гаджи Алиев, они оба обвиняются по ч. 3 ст. 163 УК РФ («Вымогательство в особо крупном размере»). По этой статье им грозит до 15 лет тюрьмы.
В материалах дела говорится, сообщал ранее ТАСС, что обвиняемые опубликовали статью в Telegram-канале «Тушите свет» с информацией о Чемезове, которая может «причинить существенный вред правам и законным интересам» потерпевшего и его близких. За удаление сведений от Чемезова они требовали 11 млн руб. На суде Суханов заявил, что готов признать вину в получении 800 000 руб., а также принести публичные извинения Чемезову, передавали «РИА Новости». Средства он получил при задержании.
Как ранее сообщили ТАСС и RT, по этому делу в качестве подозреваемой проходит и Ксения Собчак. Сегодня в загородном доме Собчак в Подмосковье прошли обыски, изначально сообщалось, что у самой Собчак процессуального статуса нет, однако позже стало известно, что у оперативников было на руках постановление о ее задержании, но ей удалось скрыться. По информации ТАСС, сегодня ночью она уехала в Литву через Белоруссию. Сообщалось, что она запутала следователей купленными авиабилетами и в Дубай, и в Турцию.
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