Собчак стала подозреваемой по делу о вымогательстве
По делу о вымогательстве в особо крупном размере в качестве подозреваемой проходит журналист Ксения Собчак, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
«Собчак подозревается по п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере). Потерпевшим по делу проходит должностное лицо Ростеха», – утверждает собеседник агентства.
Информацию о процессуальном статусе Собчак подтверждает также источник RT.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в комментарии «РИА Новости», что Кремль в курсе сообщений о том, что Собчак получила статус подозреваемой.
Сегодня в загородном доме Собчак в Подмосковье прошли обыски, изначально сообщалось, что у самой Собчак процессуального статуса нет, однако позже стало известно, что у оперативников было на руках постановление о ее задержании, но ей удалось скрыться. По информации ТАСС, сегодня ночью она уехала в Литву через Белоруссию. Сообщалось, что она запутала следователей купленными авиабилетами и в Дубай, и в Турцию.
Накануне были задержаны бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский (Кузьмин) и коммерческий директор «Осторожно Media» Собчак Кирилл Суханов. Как сообщил «Ведомостям» адвокат Романовского Гаджи Алиев, они оба обвиняются по ч. 3 ст. 163 УК РФ («Вымогательство в особо крупном размере»). По этой статье им грозит до 15 лет тюрьмы. В Тверской суд Москвы поступили материалы с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Суханова и Романовского сроком до 24 декабря 2022 г., рассказал Алиев.
Источники РБК ранее заявили, что 32-летнего Суханова подозревают в вымогательстве, его уголовное дело связано с получением денег за так называемые блоки, гарантирующие отказ от упоминаний в Telegram-канале той или иной персоны либо компании.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.