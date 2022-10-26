«РИА Новости» сообщили, что Ксения Собчак покинула Россию
Журналистка и телеведущая Ксения Собчак сейчас находится за пределами России, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
«Она через Белоруссию уехала в Литву», — сказал собеседник агентства, не уточнив, с чем связана поездка.
Как пишет Telegram-канал Baza, полиция пыталась задержать журналистку в аэропорту «Внуково-3», однако она сумела выехать из России через Белоруссию и направилась в Литву. Она пока никак не прокомментировала эту информацию.
По данным ТАСС, силовики запутались, потому что у Собчак были куплены авиабилеты в Дубай и в Турцию. «Она выехала из Москвы еще ночью [во вторник]. При этом она вчера купила авиабилеты через интернет в Дубай, сегодня — в Турцию. Это она сделала, чтобы запутать оперативников. В итоге же она въехала в Литву через Белоруссию», — сообщил источник ТАСС.
Утром 26 октября в загородном доме телеведущей прошли обыски по делу в отношении ее коммерческого директора Кирилла Суханова. По данным ТАСС, у самой Собчак никакого процессуального статуса нет.
О задержании Суханова в Москве накануне сообщили источники «РИА Новости» и ТАСС . Источники РБК утверждают, что 32-летнего Суханова подозревают в вымогательстве, его уголовное дело связано с получением денег за так называемые блоки, гарантирующие неупоминание каналом той или иной персоны либо компании. По данным РБК, кроме Суханова задержан бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский (Кузьмин). Официально о проведении следственных мероприятий пока не сообщалось.
Позже Собчак назвала задержание Суханова «очередным давлением на журналистику», «смехом» и «нонсенсом». Такое заявление она сделала в своем Telegram-канале. Информацию об обысках в доме она пока не комментировала.
На сайте медиахолдинга Ксении Собчак «Осторожно Media» Кирилл Суханов указан как коммерческий директор. «Осторожно Media» объединяет несколько проектов Собчак. Это YouTube-канал, несколько Telegram-каналов, а также страницы в Twitter, во «ВКонтакте» и TikTok.
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