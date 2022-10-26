«РИА Новости» сообщили, что Ксения Собчак покинула Россию

По данным ТАСС, силовики запутались, потому что у Собчак были куплены авиабилеты в Дубай и в Турцию. «Она выехала из Москвы еще ночью [во вторник]. При этом она вчера купила авиабилеты через интернет в Дубай, сегодня — в Турцию. Это она сделала, чтобы запутать оперативников. В итоге же она въехала в Литву через Белоруссию», — сообщил источник ТАСС.