Газета
Общество

«РИА Новости» сообщили, что Ксения Собчак покинула Россию

Ведомости

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак сейчас находится за пределами России, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Она через Белоруссию уехала в Литву», — сказал собеседник агентства, не уточнив, с чем связана поездка. 

Как пишет Telegram-канал Baza, полиция пыталась задержать журналистку в аэропорту «Внуково-3», однако она сумела выехать из России через Белоруссию и направилась в Литву. Она пока никак не прокомментировала эту информацию.

По данным ТАСС, силовики запутались, потому что у Собчак были куплены авиабилеты в Дубай и в Турцию. «Она выехала из Москвы еще ночью [во вторник]. При этом она вчера купила авиабилеты через интернет в Дубай, сегодня — в Турцию. Это она сделала, чтобы запутать оперативников. В итоге же она въехала в Литву через Белоруссию», — сообщил источник ТАСС.

Утром 26 октября в загородном доме телеведущей прошли обыски по делу в отношении ее коммерческого директора Кирилла Суханова. По данным ТАСС, у самой Собчак никакого процессуального статуса нет.

Ранее по теме: ТАСС: полиция попросила СК возбудить дело против Собчак за фейки о власти

О задержании Суханова в Москве накануне сообщили источники «РИА Новости» и ТАСС . Источники РБК утверждают, что 32-летнего Суханова подозревают в вымогательстве, его уголовное дело связано с получением денег за так называемые блоки, гарантирующие неупоминание каналом той или иной персоны либо компании. По данным РБК, кроме Суханова задержан бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский (Кузьмин). Официально о проведении следственных мероприятий пока не сообщалось.

Позже Собчак назвала задержание Суханова «очередным давлением на журналистику», «смехом» и «нонсенсом». Такое заявление она сделала в своем Telegram-канале. Информацию об обысках в доме она пока не комментировала.

На сайте медиахолдинга Ксении Собчак «Осторожно Media» Кирилл Суханов указан как коммерческий директор. «Осторожно Media» объединяет несколько проектов Собчак. Это YouTube-канал, несколько Telegram-каналов, а также страницы в Twitter, во «ВКонтакте» и TikTok.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных