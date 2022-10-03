ТАСС: полиция попросила СК возбудить дело против Собчак за фейки о власти

Когда у нее спросили, «кто разместил и создал ложную информацию», она ответила, что сама готова ответить за публикацию интервью, поскольку у ресурса, на котором оно вышло, нет администратора, а у материала — редакторов или режиссеров. «В этой связи дознаватели усмотрели в действиях журналистки состав преступления, предусмотренного ст. 207.3», — сообщил собеседник агентства. Он уточнил, что в течение месяца СК должен принять решение о возбуждении уголовного дела или отказе в нем.