ТАСС: полиция попросила СК возбудить дело против Собчак за фейки о власти
Полиция направила в Следственный комитет материалы в отношении журналиста Ксении Собчак и попросила СК завести против нее уголовное дело по ст. 207.3 УК (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ, исполнении государственными органами РФ своих полномочий), об этом сообщил ТАСС со ссылкой на неназванного представителя правоохранительных органов. По его словам, речь идет о фейке «про государственное финансирование фестивалей».
Максимальное наказание, которое может грозить по этой статье — три года лишения свободы.
По информации ТАСС, просьба полиции связана с уголовным делом о клевете (ч. 2 ст. 128.1 УК), заведенном после интервью режиссера-документалиста Виталия Манского каналу «Осторожно: Собчак». Тогда он заявил, что на Московском международном кинофестивале (ММКФ), президентом которого является Никита Михалков, «воруется» не менее 85% бюджета. Собчак была допрошена по этому делу в качестве свидетеля.
Когда у нее спросили, «кто разместил и создал ложную информацию», она ответила, что сама готова ответить за публикацию интервью, поскольку у ресурса, на котором оно вышло, нет администратора, а у материала — редакторов или режиссеров. «В этой связи дознаватели усмотрели в действиях журналистки состав преступления, предусмотренного ст. 207.3», — сообщил собеседник агентства. Он уточнил, что в течение месяца СК должен принять решение о возбуждении уголовного дела или отказе в нем.
Интервью с Манским вышло на YouTube-канале Собчак в середине мая. После этого Михалков написал заявление и обвинил Манского в клевете. 7 сентября МВД объявило режиссера-документалиста, который живет в Риге, в розыск.
Как уточнила Собчак, дело расследуют по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ (клевета, содержащаяся в публичном выступлении). Максимальное наказание по статье составляет штраф в размере до 1 млн руб. или лишение свободы на срок до двух лет.
Манский также прокомментировал обвинения в разговоре с «Осторожно Media». «У Никиты Сергеевича, видимо, есть потребность доказать, что он не пилит бюджеты — такая возможность у него как раз появилась в результате моей оценки его деятельности. Ему достаточно просто опубликовать документацию и бюджет», — сказал режиссер.
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