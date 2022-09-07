Режиссера Виталия Манского объявили в розыск

Как уточнила Собчак, дело расследуют по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ (клевета, содержащаяся в публичном выступлении). Максимальное наказание по статье составляет штраф в размере до 1 млн руб. или лишение свободы на срок до двух лет. Позже Собчак рассказала, что ее также вызвали в полицию в качестве свидетеля по делу.