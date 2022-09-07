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Общество

Режиссера Виталия Манского объявили в розыск

Ведомости

МВД России объявило в розыск режиссера Виталия Манского, следует из ведомственной базы розыска. Манского разыскивают по уголовной статье, отмечается в базе данных. При этом не уточняется, о какой конкретно статье идет речь.

Накануне журналистка Ксения Собчак сообщила, что режиссер Никита Михалков написал заявление в полицию на Манского, обвинив его в клевете. Адвокат Михалкова Павел Астахов подтвердил, что режиссер действительно подал заявление.

Как уточнила Собчак, дело расследуют по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ (клевета, содержащаяся в публичном выступлении). Максимальное наказание по статье составляет штраф в размере до 1 млн руб. или лишение свободы на срок до двух лет. Позже Собчак рассказала, что ее также вызвали в полицию в качестве свидетеля по делу.

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Поводом для заявления Михалкова в полицию стало заявление Манского в интервью на YouTube-канале «Осторожно: Собчак». В нем режиссер допустил, что на Московском международном кинофестивале (ММКФ) «воруется» не менее 85% бюджета. Президентом кинофестиваля является Михалков.

Манский также прокомментировал обвинения в разговоре с «Осторожно Media». «У Никиты Сергеевича, видимо, есть потребность доказать, что он не пилит бюджеты — такая возможность у него как раз появилась в результате моей оценки его деятельности. Ему достаточно просто опубликовать документацию и бюджет», — сказал режиссер.

Виталий Манский живет в Латвии. Он является президентом фестиваля документального кино «Артдокфест». Также Манский известен как режиссер документальных фильмов «В лучах солнца», «Наша Родина» и «Анатомия ТАТУ».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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