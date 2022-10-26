Адвокат назвал причину задержания экс-главреда Tatler Романовского
Бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский (Кузьмин), которого задержали вместе с коммерческим директором «Осторожно Media» телеведущей Ксении Собчак Кириллом Сухановым, обвиняется в вымогательстве в особо крупном размере, сообщил его адвокат Гаджи Алиев, передает ТАСС.
«Моему подзащитному предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство в особо крупном размере"). Романовский вину в инкриминируемом ему преступлении не признает», — сказал адвокат.
Накануне, 25 октября, стало известно о задержании Суханова. Однако за что именно его задержали и по какой статье возбудили уголовное дело, не уточнялось. Источники РБК утверждают, что 32-летнего Суханова подозревают в вымогательстве, его уголовное дело связано с получением денег за так называемые блоки, гарантирующие отказ от упоминаний в Telegram-канале той или иной персоны либо компании. Позже ТАСС писал, что Суханов и Романовский были задержаны в рамках одного уголовного дела. Сегодня Тверской суд Москвы должен избрать им меру пресечения.
Сегодня в загородном доме Собчак в Подмосковье прошли обыски, у самой Собчак процессуального статуса нет, рассказал ТАСС со ссылкой на источники. Однако позже стало известно, что у оперативников было на руках постановление о задержании, но ей удалось скрыться. По информации ТАСС, сегодня ночью она уехала в Литву через Белоруссию. Сообщалось, что она запутала следователей купленными авиабилетами и в Дубай, и в Турцию.
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