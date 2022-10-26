Чемезов оказался потерпевшим по делу коммерческого директора Собчак
Потерпевшим по делу о вымогательстве в особо крупном размере, возбужденном против коммерческого директора «Осторожно Media» телеведущей Ксении Собчак Кирилла Суханова и экс-главреда Tatler Ариана Романовского, проходит глава «Ростеха» Сергей Чемезов, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы суда.
«Обвиняемые в целях незаконного обогащения вступили в предварительный сговор, направленный на совершения вымогательства у Чемезова С. В.», – говорится в них.
Обвиняемые, по версии следствия, опубликовали статью в Telegram-канале «Тушите свет» с информацией о Чемезове, которая может «причинить существенный вред правам и законным интересам» потерпевшего и его близких. За удаление сведений от Чемезова они требовали 11 млн руб. Свою вину обвиняемые не признают.
Суханов и Романовский были задержаны накануне. Как сообщил «Ведомостям» адвокат Романовского Гаджи Алиев, они оба обвиняются по ч. 3 ст. 163 УК РФ («Вымогательство в особо крупном размере»). По этой статье им грозит до 15 лет тюрьмы. В Тверской суд Москвы поступили материалы с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Суханова и Романовского сроком до 24 декабря 2022 г., рассказал Алиев.
Как ранее сообщили ТАСС и RT, по этому делу в качестве подозреваемой проходит и Ксения Собчак. Ранее в загородном доме Собчак в Подмосковье прошли обыски, изначально сообщалось, что у самой Собчак процессуального статуса нет, однако позже стало известно, что у оперативников было на руках постановление о ее задержании, но ей удалось скрыться. По информации ТАСС, сегодня ночью она уехала в Литву через Белоруссию. Сообщалось, что она запутала следователей купленными авиабилетами и в Дубай, и в Турцию.
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