Хуснуллин: монтаж новых пролетных строений Крымского моста начнется 5 ноября

«Для правой разрушенной части в рекордные сроки изготовлено и поставлено 1218 т металлоконструкций с трех заводов по стране: это Тюмень, Воронеж, Курган. Из них 925 т уже смонтировано на месте в виде конкретных пролетных изделий. И мы начинаем с 5 по 10 ноября уже монтаж новых пролетных строений», — рассказал вице-премьер (цитата по «РИА Новости»).