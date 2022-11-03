Хуснуллин: монтаж новых пролетных строений Крымского моста начнется 5 ноября
Монтаж новых пролетных строений Крымского моста начнется с 5 ноября, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин на совещании с президентом России Владимиром Путиным и членами правительства.
«Для правой разрушенной части в рекордные сроки изготовлено и поставлено 1218 т металлоконструкций с трех заводов по стране: это Тюмень, Воронеж, Курган. Из них 925 т уже смонтировано на месте в виде конкретных пролетных изделий. И мы начинаем с 5 по 10 ноября уже монтаж новых пролетных строений», — рассказал вице-премьер (цитата по «РИА Новости»).
Накануне Хуснуллин допустил, что разрушенная часть Крымского моста будет восстановлена к декабрю этого года, после этого можно будет перейти к приведению в порядок той части, которая имеет сейчас ограниченную пропускную способность.
8 октября на Крымском мосту произошел взрыв. Около 6:00 мск на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова подорвался грузовик. Также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. В результате частично обрушились автомобильные пролеты моста, погибли четыре человека.
9 октября было запущено движение по двум полосам моста. Кроме того, через Керченский пролив открыли паромную переправу. 13 октября Минтранс сообщил о запуске нового маршрута в Крым через недавно присоединенные территории. Российские власти заявили о причастности Украины к организации теракта на мосту, некоторые фигуранты уголовного дела уже были задержаны.
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