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Хуснуллин: монтаж новых пролетных строений Крымского моста начнется 5 ноября

Ведомости

Монтаж новых пролетных строений Крымского моста начнется с 5 ноября, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин на совещании с президентом России Владимиром Путиным и членами правительства.

«Для правой разрушенной части в рекордные сроки изготовлено и поставлено 1218 т металлоконструкций с трех заводов по стране: это Тюмень, Воронеж, Курган. Из них 925 т уже смонтировано на месте в виде конкретных пролетных изделий. И мы начинаем с 5 по 10 ноября уже монтаж новых пролетных строений», — рассказал вице-премьер (цитата по «РИА Новости»).

Накануне Хуснуллин допустил, что разрушенная часть Крымского моста будет восстановлена к декабрю этого года, после этого можно будет перейти к приведению в порядок той части, которая имеет сейчас ограниченную пропускную способность.

8 октября на Крымском мосту произошел взрыв. Около 6:00 мск на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова подорвался грузовик. Также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. В результате частично обрушились автомобильные пролеты моста, погибли четыре человека.

9 октября было запущено движение по двум полосам моста. Кроме того, через Керченский пролив открыли паромную переправу. 13 октября Минтранс сообщил о запуске нового маршрута в Крым через недавно присоединенные территории. Российские власти заявили о причастности Украины к организации теракта на мосту, некоторые фигуранты уголовного дела уже были задержаны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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